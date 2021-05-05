【疫苗接種】本港已有100萬人接種新冠疫苗　聶德權：感謝你們的支持

▲ 本港已有100萬人接種新冠疫苗。（社交平台圖片）

新冠疫苗計劃2月底展開已今已有2個多月，公務員事務局局長聶德權今日（5日）於社交平台表示，已有100萬人接種新冠疫苗。

聶德權今日於社交平台發貼文，指今日是接種疫苗計劃推行第69日，至今已有100萬人接種了新冠疫苗，感謝市民的支持，又反問市民「你接種了未？」，並表示計劃需要市民的支持，「請盡快行動，不要再等」。

【100萬人】 已經有100萬人接種了！感謝你們的支持！！ 今日是接種疫苗計劃推行第69日。 你接種了未？需要你的支持，請盡快行動，不要再等。

政府新聞處昨晚（4日）公布，接種計劃開展以來，政府已為市民接種共約1,562,800劑新冠疫苗。當中約989,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約452,100名接種科興疫苗，約537,600名接種復必泰疫苗。約573,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約324, 800名接種科興疫苗，約248,200名接種復必泰疫苗。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩