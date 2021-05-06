【蚊叮蟲咬】每晚與蚊搏鬥3小時睡不好　男子崩潰製作標本變滅蚊日記【附驅蚊貼士】

▲ 一名男子被蚊折磨得睡不安寧，製作滅蚊日記。

夏天將至，又是蚊蟲出沒的季節。深圳一名男子近日受蚊子困擾，每晚搏鬥2至3小時，睡不安寧。隨後他突發奇想，把已打死的蚊子製成標本日記。

據內地媒體報道，該男子拍影片展示其滅蚊日記簿，簿上用透明膠紙貼滿一隻隻蚊子屍體。從影片可見，他從4月27日開始記錄，當日了打死5隻蚊子。除了記下日期，他更記錄打蚊的時間，凌晨12時40分、凌晨2時許、凌晨4時許。

他表示，可能因為是雨季，蚊子較多，一關燈，就聽到有蚊子在耳邊飛過，每晚「來來回回要折騰兩三個小時」。於是，他想把此事記錄下來，與有共同遭遇的朋友分享。過了凌晨12時後，他拍死了不少吸飽血的蚊子，怒斥「每天睡不著就是牠！」在日記簿上，他還會標註蚊子的特性。有時，他會捉到較肥大的蚊子；有時，卻一隻也捉不到。

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責任編輯：羅嘉欣