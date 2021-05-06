【疫市炒風】網上無良賣家$20放售免費檢測樽仔　一樽難求多區樣本收集包被「清空」

▲ 有網上無良賣家$20放售免費檢測樽仔

近日學校爆發上呼吸道感染和外傭確診個案持續增加，不少地方均有樣本收集包免費派發，惟供不應求。有網民在「馬鞍山之友 @ 36着之走為上着」上載相片，懷疑有賣家在網上平台炒賣檢測樽，價格由$20起，隨即引來一班網民熱議。

圖片顯示，網上賣家以$20-$25不等售賣一個檢測樽，並標明到期日和表示歡迎購買更多，又指可在西鐵綫和荃灣綫等鐵路站交收，引起網民質疑炒賣行為有否觸犯法律。

另外，有賣家表示領取檢測樽為免費，列明只收代取費$25並提供面交地點，此舉令網民大呻取不到樽做檢測。

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傳媒實測網購樣本包 賣家：大家搵食啫

《有線新聞》實測網購樣本包，賣家交收時聲稱自己有逾100個樣本包存貨，又指已有其他買家確定會買30個，直言「太低價我都唔想賣」。隨後被問到其行為是否犯法時，對方言談間變得較為激動，稱「大家搵食啫，你有茶錢我有茶錢」，又指雖然樣本包是免費，但她「代取」需要時間，買家是支付「運費」、「排隊人工」，反問「有咩問題，最低工資都唔止25元」。

網民同一張八達通無限領取 早上6:30已有市民排隊

按規定，每張八達通只可拿取一個樣本包，惟有人發現不少市民帶備多張八達通，並多次來回排隊領取。由於同一張八達通相隔約15分鐘後可重新拍卡再領取，以致出現無限領取行為。

有網民指出，港鐵每天早上5時半補貨，6時半已有市民在場排隊，約9時便已派罄，遲來的市民往往撲空。

現時市民可領取樣本收集包、檢測樽有三個途徑：包括醫院管理局（醫管局）轄下47間普通科門診、全港121間郵政局（不包括流動郵政局）以及20個港鐵站設置的自動派發機。普通科門診及郵政局的樣本收集包為先到先得，每天都大排長龍；而港鐵站設置的自動派發機每天定額供應，每人限取一份，派完即止。

食衞局就有關事件回覆傳媒，指近數星期每天平均派發約3至4萬個樣本包，收回平均少於2萬個。對於在網上拍賣樣本包是否犯法，當局未有正面回應，只呼籲市民及機構不要過度索取樣本包，更不應該轉售圖利。

港鐵回應指，會加強告示提醒乘客，也讓承辦商人員多留意，如果有巿民不合作，承辦商人員勸喻後亦無法阻止的話，會要求車站職員協助或在有需要時報警。

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責任編輯：張懿慧