【新冠肺炎】市民網上賣深喉唾液樣本收集包　原可免費領取炒價每份25元

▲ 有人更在網上賣樣本收集包。（網上截圖）

本港社區出現帶變種病毒的確診者，不少地方被納入強制檢測範圍，令市民的檢測需求大大提高。政府的社區檢測中心未來數日的預約已滿，加上免費樣本收集包經常一早被領完，出現供不應求的情況，有人更在網上炒賣樣本收集包。

近日有市民於網上賣買平台Carousell賣原本是免費的樣本檢測包，其中一名賣家發出5個貼文，每一包均開價$25元「代取費」，他表明有存貨，並提醒買家使用後將物品於3日之內交到指定的47間政府普通科門診收集處。部分貼文顯示檢測包已售出。TOPick在該平台搜尋賣樣本檢測包的貼文，沒有再顯示其他賣家。

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食物及衞生局回覆查詢時表示，再次呼籲市民及機構無需過度索取樣本收集包，更不應轉售圖利，以便其他有需要的市民也可領取樣本收集包作檢測之用。 局方又指，最近數星期，政府每天平均派發約3萬至4萬個深喉唾液樣本收集包，而每天收集的樣本瓶數目平均少於2萬個，約為派發量的一半。

現時全港18區已設有188個派發點為市民提供免費樣本收集包，市民如欲索取深喉唾液樣本收集包，可前往47間醫管局普通科門診診所、全線121間郵政局或20個港鐵站設置的自動派發機，費用全免。市民亦可以透過社區檢測中心預約檢測。

陳肇始稱公私營化驗所每日最高檢測量達10萬，每日平均免費派發3.3萬個樣本收集包，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴