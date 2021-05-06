【一路】日本工作假期半年反思人生　吳業坤坦承曾虧欠伴侶盼做真男人

▲ 赴日本工作假期半年過第二人生，吳業坤望撇偽毒包袱做個真男人。

剛在隔離酒店渡過了31歲生日的坤哥吳業坤，經歷日本之旅後，為旅程寫下了歌曲《一路》，除了紀錄這個18天的東海道之旅，還想提醒自己在演藝路上面對各種風浪，都要堅持初心，不能放棄。體驗過獨行的旅途，再大一歲，坤哥希望能夠放下不必要的包袱以及「偽毒」身份，做個有承擔、真實的男人。

坤哥去年完成手上的劇集拍攝工作後，11月底趁著在30歲的最後半年，赴日本展開他的工作假期（Working Holiday），本來計劃此行只去兩個月，最後因為疫情的關係延長至五個月的時間：「許多工作取消，有些則變成網上演出，所以影響不大。」

▲ 完成手上的工作後，坤哥於去年11月赴日本開始他的工作假期。（黃建輝攝）

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整個Working Holiday，坤哥因未有找到工作而有罪惡感：「因為無Working，覺得自己太廢太空虛，太快樂反而空虛，所以希望臨回來香港前完全人生中一件小事而回來，為自己的空虛添加點有意義的事，又不能籌備太久，所以決定走過500公里的東海道，徒步由京都走了三份一個日本到東京，前後共花了18日時間。」

▲ 500公里的路途，坤哥花費18日徒步完成。（Facebook圖片）

紀念旅途上的好與不好

在旅程期間坤哥創作了歌曲《一路》，來紀念這趟獨自修行之路，並在他回港隔離期間、他的31歲生日正日推出，別具意義：「這首歌除了呼應我的旅程，亦在講人生，開展了一條路就要不斷往前走，路程上會遇到許多意料之外的事，有好與不好，受傷或愉快，許多人可能只有一面之緣，要學會盡興。」

出發往日本前，坤哥於去年年初考獲日本語能力測試N2資格，在歌詞中亦有加入日文「いいんだよ！」，是「It's Okay」的意思：「想大家好好享受路途上遇到的所有事情，這句歌詞是希望跟自己打打氣，遇到甚麼也不緊要、無問題的。」

▲ 《一路》的單曲封面也是由坤哥與好拍檔腳架合作而成。（Facebook圖片）

在路途上最難忘的，並不是遇上任何深刻的人，而是坤哥獨處跟自己對話的時候，期間哼唱著新歌，坤哥隨口為這首Demo填上歌詞「如累了，請你只要相信捱下去」，唱出這句歌詞時，坤哥忍不住爆喊，足足一整個小時不停流眼淚。

回憶起人生第一次「爆喊」，是在2015年《勁歌金曲頒獎典禮》上勇奪「最受歡迎新人獎金獎」，並憑首隻派台單曲《原來她不夠愛我》奪得「勁歌金曲獎」，哭得眼鏡起霧成為經典，坤哥坦言人生第一次「爆喊」，正是唱了那一句Demo歌詞之後。

▲ 2015年勁歌金曲頒獎典禮上經典一幕。（網上圖片）

「那時我走到第13日，開始反問自己為甚麼要開始，不停問自己問題，於是跟自己說這跟做演藝一樣。會跟自己說累也沒關係，你也在休息中，走得慢、走錯了也沒關係，只要相信能夠走下去就可以了。」他形容路是自己揀的，就算有甚麼事都不要喊！

▲ 坤哥在日本工作假期的初期，主要在上空手道的課堂。（Facebook圖片）

享受Me Time

離開香港急促的生活，放下歌手的身份，去到日本獨自一人，坤哥真正地學會享受Me Time（獨處時間）：「人生沒有太多機會能夠Pause（暫停）到，在日本那半年確實Pause了。能夠用第二個身份去真正地生活，無工作、無人識我，享受到好多當刻的事情。回想為甚麼在這樣熟悉的香港，大家都對我很好、我擁有這樣多，為何沒有像在日本般享受呢；為何你去追求的事情得到了，反而會覺得是負擔呢？原來我在香港有太多包袱、想得太多，沒有的時候反而更舒服。」

▲ 享受Me time。（Facebook圖片）

回到香港後重拾不能磨滅的歌手身份，但坤哥在心態上因為日本旅程而有所改變，完全掉下了所有負面情緒。回港才一個月的他坦言，會擔心這個心態是過眼雲煙：「所以作了《一路》來提醒自己，盡量望住這一刻的感覺，趁著狀態好，盡量做多點訪問、為將來的自己留訊息，要確切告訴自己、相信自己能夠再次出發。」

▲ 坤哥希望盡量為將來的自己留多點提醒訊息。（Facebook圖片）

感情包袱

放下不必要的包袱，是坤哥是次旅程中最大的得著，他直言過去背負著最無謂的，是「偶像包袱」，但在旁人看來，似是「感情包袱」更為貼切：「一直以來被灌輸，覺得藝人拍拖總是負面事情居多，但現在不想被這些外在的東西影響思考。」

坤哥直言過去因為這種想法而令他抗拒拍拖，即使有戀情也不願承認和公開，回想起來坤哥直認對過去的伴侶有所虧欠：「就算以前是否藝人也好，始終年紀小，很多事也會害怕，令感情不是健康關係，拍拖不是真正拍拖，如果再有機會，不會再抗拒公開戀情。因為世界越來越貼近，藝人越來越真實。」

▲ 坤哥承認對過去的伴侶有所虧欠。（黃建輝攝）

踏入三字頭的關口，坤哥開始想與「成熟」掛勾：「未來想做個負責任的男人，從來大家在我身上好少用到這個詞語，多數都說我是𡃁仔、毒男，都是不成熟的形容詞，但我希望未來能夠做一個男人，由細節做起。對感情或甚他事都要夠膽去承擔責任、不要卸膊。」

▲ 坤哥從日本返港於酒店隔離期間，渡過了他的31歲生日。（Facebook圖片）

偽毒可恥

回想過去的坤哥之所以給人感覺不夠Man，可能跟他面對事情、回應的方法有關：「以前回答問題都好模糊，經常為自己留一條底線，好想Please（討好）所有人，現有不想再做這些事，只回答是與不是。以前這麼多人說我『偽毒』，因為有些發言給別人好多幻想空間，雖然成功做到話題，但會被攻擊，現在知道不應再這樣做。繼續用曖昧、模棱兩可的說話，人只會變得越來越假，所以我寧願勇敢一點，以前甚麼都會怕，覺得打錯字又寫我、跟人吃飯又寫我，想要怎樣？現在會想放下這些包袱，珍惜面前所擁有的事，否則追求這些為了甚麼。」

▲ 以前不懂得面對壓力，坤哥會選擇逃避。（黃建輝攝）

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講到不少人都感興趣的「豔遇」話題，坤哥坦言：「無想像中般精彩，認識到好多新朋友，在日本建立了朋友圈，有日本人亦有在日港人，跟新認識的朋友當然有發展空間，但去了才幾個月太快未發展到，莫道你在選擇人人亦能選擇你。只是發現世界很大，除了香港之外，都可以放眼世界。」

▲ 問起日本的「豔遇」，坤哥直言有具發展空間的對象。（Facebook圖片）

十年金牌

距離當年參加TVB《超級巨聲2》，翌年簽約入行，至今剛好十年，早年坤哥亦獲公司頒發「十年金牌」，他自認老了：「人生第一樣除了讀書以外，堅持到超過十年的，就是這份工作。覺得好圓滿，有起承轉合，由小朋友參加比賽，誤打誤撞入圍，還未畢業就可以拍劇拍節目有收入，後來做到歌手、得到掌聲，還開了紅館演唱會，到開始出現負面新聞，再去這個日本旅程，很多東西都釋懷了，回想都好圓滿，是一個『小句號』，現有要展開新的一頁。」

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展望方面，坤哥希望能夠放眼世界，不只局限於香港、唱廣東歌，同時亦想把香港音樂散播開去，曾經在紅館開過兩次演唱會的他，希望能再踏紅館台板，還可以到外地舉行小型巡迴演出，但似乎一切都要待疫情結束後才能進行。

他指：「這個時間有目標地去準備都幾好。現在最重要追回我離開香港期間的工作，那時剛簽約新公司就請了長假，現在要回來還人情債，大家都很疼我，幫我談合作和寫歌，不見面仍會繼續幫我，其實我都有Working，只是Work from J（Japan）而已。」

服裝：Rakuda Yasei

化妝：阿姨@auntielimemakeup

髮型：Ken yong@hair corner

場地：東南樓藝術酒店

同場加映：黃美棋訪問

記者：陳心怡