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【六台聯頒】促曾志偉辦六台聯頒音樂盛事　星夢何麗全：TVB仍是最強宣傳媒介

娛樂 19:12 2021/05/05

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何麗全與曾志偉有意辦六台聯頒音樂會。

自曾志偉回巢任TVB高層後，出現不少節目改革，又招兵買馬邀不同台前幕後回歸TVB，其中馬浚偉便獲邀任主理藝訓班，馬仔近日為香港電台開咪，前晚首播《名人啟示錄》，邀來現任星夢高層何麗全任嘉賓，暢談未來大計。

馬浚偉在港台主持清談節目《同理．繼續傾》，其中《名人啟示錄》環節，便邀來重投無綫任星夢娛樂集團行裁的何麗全當嘉賓。

早前舉行的《Chill Club 推介榜年度推介20/21》，有口皆碑。

【兩台大戰】曾志偉捧年青偶像撼ViuTV 　藝訓班真人騷化：似《全民造星》咁！

跟志偉促辦六台聯頒

何麗全過去先後効力TVB、NOW，並跟唱片公司關係良好，回巢後便成功跟四大唱片破冰，令過去絕跡大台的歌手亮相TVB。何麗全稱跟曾志偉有很多淵源，當年邀對方入TVB，覺得他主持遊戲節目很適合，結果做了十多年《獎門人》，十分成功。

他又指過去幾年，TVB的直播節目減少了，希望現時《開心大綜藝》即時性可更強，兩日內發生的事可兼顧，而《日日媽媽聲》的話題性就更強。

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何麗全過去策劃不少音樂節目，他提到未回巢TVB前，已跟曾志偉提過可以再搞多台聯手的音樂頒獎禮，現時香港有六個電子機構，即三個電視台及三個電台，比過去四個台更興盛，故可以考慮籌備六台聯頒的頒獎禮。

他指過去也曾做過四台聯頒的獎項，但以往唱片公司因為不同原因未能出席，而他覺得TVB現時仍是強力宣傳媒介，希望歌星可以有更多曝光。

何麗全又指過去覺得歌星一個月去四個頒獎禮都很慘，希望像台灣能有一個認可性的頒獎禮，希望以此為目標，令樂壇再有蓬勃年代。

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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