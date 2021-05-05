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【數碼港擴建】數碼港擬斥47.9億元進行第五期擴建　辦公室及共用工作間面積將增30%

社會 19:10 2021/05/05

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創新及科技局今日（5日）向立法會提交文件顯示，數碼港擴建的工程成本估計為 47.92億元，料可在今年第四季動工，最快2025年落成。（資料圖片）

政府在2019至20年度財政預算案宣布預留55億元用作數碼港第五期擴建，創新及科技局今日（5日）向立法會提交文件顯示，數碼港擴建的工程成本估計為 47.92億元，建議由政府向數碼港注資80%的工程成本，其餘20%為商業貸款，倘今年中獲立法會財務委員會批出撥款，則可在今年第四季動工，最快於2025年完成。

創科局向立法會資訊科技及廣播事務委員會提交文件指，擴建現址為現時數碼港商場對出海傍範圍， 海濱公園西北面一塊約1.6公頃的用地，將興建一幢新辦公大樓，並同時改善目前的海濱公園。

局方指，新辦公大樓連天台樓高10層，提供約6.6萬平方米總樓面面積，當中提供約3.6萬平方米辦公室及共用工作間的樓面面積，為目前面積的30%，惟較2019年向南區區議會建議的4.35萬平方米有所減少。大樓亦設數據服務平台，提供雲端數據服務、伺服器室及相關配套設施，方便數碼港的初創企業進行新 產品開發及測試，另亦有一個可容納最多800人的多功能會議廳等。

當局預計，擴建工程可創造約1,100個職位，而計劃完成後，數碼港第五期則應創造約6,100個本地職位，並對香港經濟每年貢獻約32億元。

數碼港擴建計劃的位置。（文件圖片）

文件指，擴建工程成本估計為47.92億元，建議由政府向數碼港注資80%的工程成本，其餘20%為由政府作擔保的商業貸款，另外數碼港第五期的初期營運開支約為2.33億元，將同樣透過商業貸款承擔。

智慧城市聯盟會長楊文銳表示，近年初創數字持續增加，單是2020年已有3,360間，有研究預計2022年會增至4,300間，認為擴建是應對用地不足的重要方法。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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