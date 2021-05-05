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【歷史建築】城巴猛撞全港最舊赤柱郵政局　屋頂木製桁樑有明顯裂痕

社會 19:57 2021/05/05

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一部城巴撞向赤柱郵政局，建築物頂部木製珩架損毀。（活在赤柱fb截圖）

赤柱傍晚（5日）發生交通意外，一部73號城巴撞向1937年落成的赤柱郵政局，幸郵局未至於倒塌，但屋頂木製桁樑有明顯裂痕，暫時未知詳細損毀情況。

警方於傍晚約6時半接報，指赤柱村道7-77號發生交通意外，涉及一部巴士及電單車，巴士收掣不及，扭軚撞向赤柱郵政局。按fb專頁「活在赤柱」的直播影片顯示，郵局主體建築未不至於撞到倒塌，但屋頂木製桁樑有明顯裂痕，至少一米乘兩米護欄遭撞。另外郵局附近一棵大樹也被波及，電單車司機腳部受傷，清醒送院治理。

赤柱郵政局1937年落成，屬於二級歷史建築，香港郵政於2007年8月曾進行修繕，包括重設原有的人手操作郵票售賣，以及附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱，另要翻新嵌有英皇「GR」徽章的原裝窗花。建築物頂部也曾修復，除去假天花，以展示屋頂結構原有的木製桁樑和橫樑。

赤柱郵政局1937年落成。（資料圖片）

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記者：吳卓峰

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