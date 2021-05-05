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汪明荃當面表達業界不滿　林鄭︰訪問是挑戰自己

政治 20:28 2021/05/05

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汪明荃（左）向林鄭月娥表示，業界多人對議席減半感到不滿。（影片截圖）

特首林鄭月娥主持40集《選委界別分組面面觀》，今日播出訪問八和會館主席、資深藝人汪明荃。汪明荃當面為業界表達不滿，因在負責選特首的選舉委員會中，席數減半只餘30席，難怪林鄭月娥都嘆，今次訪問是「挑戰自己」。

汪明荃所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，在選委中席位由60席減為30席，她表明，很多人不滿，因為選委會人數已經由1,200人增至1,500人，但業界人數不增反降，而且有15席是透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是好不滿！」

她又表示，以往的選委中，八和會館及八和學院各有1票，但現時卻將八和學院剔除在外，不解政府如何訂明團體資格，又透露有部分藝術家擔心，舉辦展覽時每件展品，都要經資格審查委員會審查。

林鄭月娥表示，不止「體育、演藝、文化及出版界」遭減席位，向汪明荃道︰「希望你們諒解」，更稱選委倘1人1票產生，「多數由同一立場、背景當選，難做到廣泛代表性及均衡參與」，認為指定團體去提名，能夠確保有業界廣泛的聲音。

至於審查問題，林鄭表明︰「肯定不會審查每個參選人藝術作品」，但要視乎是否擁護《基本法》、效忠特區，相信不多個案要經過國安審查。

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撰文 : 傅流螢

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