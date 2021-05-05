胡志偉拒懲教署安排視像喪禮指對父不敬　民主黨冀署方重新考慮批短暫外出

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懲教署稱經保安評估後，拒絕正在還柙的民主黨前主席胡志偉出席其父親喪禮，又稱可安排對方以視像形式，在螢幕上瞻仰遺容。民主黨引述胡志偉回覆，難忍對父親不敬，拒絕安排，冀署方重新考慮。



胡志偉因參與民主派35+初選被控「顛覆國家政權」罪，目前被還柙，不淮保釋，有關案件正押後至5月31日於西九龍裁判法院再提訊。

而由於胡志偉的父親上月離世，故他早前向懲教署申請外出赴喪禮，送親人最後一程。但懲教署今早(5日)發出聲明，稱留意到喪禮日期、時間及地點被社交媒體廣泛報道，網上亦有人士號召當日到場支持，經保安評估後，決定不批准申請。

署方又稱，對在囚人士家人離世深表同情，又稱近年致力發展智慧監獄，決定應用科技，建議派出懲教職員到喪禮現場，首次透過電子器材讓胡志偉，以視像遙距瞻仰遺容。

民主黨傍晚發聲明指，胡志偉及家人難以忍受對父親不敬，拒絕有關視像安排，強調該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方能重新考慮，讓胡申請短暫外出，送別父親。聲明又提到，胡志偉4月上旬得知父親病危後，曾申請到醫院探望，惟因手續和時間的關係，未能到醫院見父親最後一面，對此感到十分難過。至今更對於未許送別父親感到痛徹心扉，並指胡志偉作為胡家唯一的兒子，向署方申請送父親最後一程，是人情與道理的問題，希望署方不要過份擔心保安問題。

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責任編輯：李淇