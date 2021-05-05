【5000元消費券】四大支付平台推優惠吸引商戶裝機

▲ 自由黨邀請四大支付平台向商戶講解如何申請相關系統。（林曉君攝）

消息指，消費券最快於今年暑假期間接受申請，自由黨今日邀請四個政府選定的支付平台，向商界介紹如何申請、安裝相關系統、以及各自的好處等。

其中八達通公司表示，商戶可透過應用程式申請，在填寫簡單資料，並提供商業登記及銀行戶口後，約3日內完成審批；商戶可以零成本，獲得八達通流動收款機，並且免手續費至消費券計劃結束。此外，八達通亦會豁免新登記商戶的銀行轉賬手續費，至於現時一般零售商戶，如使用八達通收款，要扣除1.5%手續費。

Tap & Go 拍住賞指，商戶可免費租機，如透過Tap & Go 收取款項，亦可獲豁免交易費；如透過轉數快二維碼收款，交易費豁免則僅限於首10萬元交易。

WeChat Pay HK稱，沒有設置申請門檻，商戶在5月20日至12月31日申請，可豁免申請費，只需20分鐘便可完成商用戶口登記。

支付寶香港則表示，商戶在6月底前申請開立帳戶，每月首5萬元交易額，可獲豁免手續費。

另外，政府表示，5000元電子消費券不能用作繳交水電費，及乘搭交通工具，不過，立法會航運交通界今日引消息指，電子消費券可用於乘搭的士，他稱業界對此表示歡迎。

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記者：林曉君