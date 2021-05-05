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【變種病毒】居康怡豪峰映灣園3菲傭曾於深水埗聚會　同行參加者包括印裔男女友人親友

社會 21:05 2021/05/05

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港接連爆出社區感染變種病毒個案，當局最新調查揭發多宗個案原來有關連，疑有同一條傳播鏈。中心的流行病學調查發現，29歲印度裔男子(個案11,643)及其同住菲籍女友人(個案11,672)在4月13日曾出席女友人親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行的聚會；其後，該聚會其中3名參加者於4月18日於他們位於深水埗福榮街37號的家中與映灣園菲傭(個案11,773)、鰂魚涌康怡花園N2座菲傭(個案11,793)及薄扶林豪峰菲傭(個案11,797)進行聚會。
 
因應最新的資料，中心已即時安排出席該兩個聚會的人士進行強制檢疫。
 
政府亦會發出強制檢測公告，要求曾於4月15日至5月5日期間在深水埗福榮街37號逗留人士，於5月7日或之前接受檢測。政府已於5月3日因污水樣本檢測就興華（二）邨豐興樓發出強制檢測公告，在4月20日至5月3日期間曾身處該大廈人士須於5月6日或之前接受檢測。
 
此外，政府亦會就兩名曾出席上述聚會人士的工作場所，中環置地廣場3樓322號麵包店Urban Bakery Works和中環置地太子2樓201-2號Oliver's the Delicatessen發出強制檢測公告，在4月15日至5月5日期間曾身處該兩地點人士須於5月7日或之前接受檢測。因應個案的流行病學調查的進展，中心亦將個案11,773和11,793的個案分類由本地個案更新為與本地個案有流行病學關連。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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