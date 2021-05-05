【盜用身份】29歲前救生員疑盜用警員身份　到尖沙咀診所求醫後不付款

▲ 油尖警區重案組第二隊督察傳皓成。(黃傑偉攝)

警方較早時調查一宗發生於4月12日未付款離去案件時，揭發一宗盜用警務人員身份案件。警方經深入調查後發現一名男子於去年8月份開始，以偽造身份證到尖沙咀一間診所求醫，直至4月12日該名男子不排除，以為用他人身份可避免刑責，而不付款離去。

警方調查後鎖定一名29歲男子，於昨日5月4日部署拘捕行動，成功拘捕該名涉嫌行使虛假文書， 及不付款離去男子，行動中檢獲該名被盜用警務人員身體狀況報告，及20份他人身份證資料副本，被捕男子29歲報稱之前曾任職救生員，警方相信男子利用職業之便，盜取多人身份資料，包括在去年6月，以虛假及不存在的地址，在運輸署登記車輛。

警方正調查被捕男子如何盜取他人身份資料，及犯案動機。被捕人現正扣留調查中。油尖警區重案組第二隊督察傳皓成強調， 行使虛假文書罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監14年市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

