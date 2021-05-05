【童黨作惡】6男童涉8宗搶劫等刑事案　年紀最細年僅12歲

▲ 鄧嘉豪(右2)展示證物。(黃傑偉攝)

今年旺角出現多宗童黨案件，警方拘捕6名12至14歲男童，涉及多區合共8宗搶劫及刑毀案。

警方指，上月23日一名11歲男童在區內遊樂場，被一群年紀相若的男童襲擊，遭搶去身上現金及電話等財物，男童逃離現場後報警。警方接報後在區內截獲5名涉案男童，案件交旺角警區反三合會行動組接手。

警方今日再展開拘捕行動，前後共拘捕6名男童，年齡介乎12至14歲，全為學生，其中一人為小學生，涉嫌襲擊導致身體傷害，搶劫及刑事毀壞罪被捕，6人涉及旺角5宗同類案件，另涉觀塘2宗，及沙田1宗淋紅油追數案件，現正扣留調查中。警方相信被捕6名男童並非同學，相信是在球場相識，暫時未有證據顯示涉及黑社會活動。

旺角警區反三合會行動組偵緝高級督察鄧嘉豪呼籲， 年青人行事要三思， 勿一時貪念影響前途，家長亦要多加留意關心子女。

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記者：黃傑偉