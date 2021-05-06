【疫市筍工】美心復推訓練計劃聘最多40畢業生　月薪高於「Big Four」盼吸餐飲業新血

▲ 美心集團高級人力資源總監林嘉儀（中）表示，集團今年重新開展「畢業生訓練計劃」，料最終會取錄不多於40名畢業生。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情下，畢業生求職倍添困難，本地龍頭餐飲集團、聘有逾3萬人的美心集團，相隔1年再推出為期12個月的「畢業生訓練計劃」，招募最多40名於過去兩年畢業的年輕人，比上一屆多約4倍，月薪高於「Big Four」（四大會計師事務所）。集團希望藉此為餐飲業吸引更多新血，讓年輕人在行內有發展的空間。

5月起接受申請 8月入職

本港最新失業率降至6.8%，餐飲及零售業稍見好轉，美心集團今年再向年輕人招手，透過「畢業生訓練計劃」聘請他們加入，5月起至6月初接受申請，今年及去年畢業的本地、海外或內地大專程度或以上畢業生，皆可應徵，7月中會完成所有遴選及面試程序，獲聘者會於8月入職。

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美心集團高級人力資源總監林嘉儀表示，「畢業生訓練計劃」已辦逾10年，去年因疫情關係而暫停，隨疫情轉好及經濟活動逐步恢復，集團今年重新開展有關計劃，料最終會取錄不多於40名畢業生，是上一屆計劃人數的約5倍。

林嘉儀未有透露實際起薪點，僅強調月薪比「Big Four」（四大會計師事務所）高，亦是市場水平的「upper quartile（第三四分位數）」，而疫情下不少畢業生求職有難度增，難以估計最終應徵人數，料至少有800至900人。

半年轉部門 或可海外交流

林嘉儀指，培訓計劃為期12個月，獲聘者可選擇有興趣的部門接受訓練，熟習行業及集團運作，同時亦須定期完成度身訂造的任務，約半年轉換部門一次。針對集團未來會在東南亞市場拓展業務，訓練生亦有機會到海外交流，完成培訓及表現合格者可續聘擔任集團的一些高級職位（senior position）。

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被問及集團如何吸引年輕人加入團隊，林嘉儀說每個行業都需要新血，希望藉培訓計劃吸引年輕人投身餐飲業，給予他們發展的機會，

這行業適合創新、思想開明、做事彈性、反應敏捷及了解顧客與市場走勢的年輕人，不希望應徵者為求人工而參加訓練計劃。

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記者：陳曉瑩