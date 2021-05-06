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【分享經驗】美心「畢業生訓練計劃」過來人語 　HR高級職員：前綫實習了解運作

社會 08:01 2021/05/06

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Katie（右）及榕榕（左）於2018年參加美心集團的「畢業生訓練計劃」，現分別為集團人力資源部高級專員（人才招募）及分店助理經理（機構餐務病人膳食服務）。（陳永康攝）

美心集團相隔1年再推出為期12個月的「畢業生訓練計劃」，招募最多40名於過去兩年畢業的年輕人，月薪高於「Big Four」（四大會計師事務所）。有參加訓練計劃的「過來人」分享，美心集團提供了不少學習機會，包括曾到「Shake Shack」香港分店的前綫工作，了解公司旗下品牌運作及文化等；亦有集團現任病人餐務助理經理指，計劃有助發展個人事業。

美心復推訓練計劃聘最多40畢業生，月薪高於「Big Four」盼吸餐飲業新血，詳情即：【下一頁】

2018年透過「畢業生訓練計劃」加入美心集團的馬嘉敏（Katie），現已任職集團人力資源高級職員（人才招募），主力負責集團招聘及人力資源夥伴工作。於科大修讀市場推廣的Katie，曾在集團的人力資源部門實習，令她了解到自己有意在這方面繼續發展個人事業。

Katie憶述，集團在培訓計劃期間提供很多學習機會，她曾獲安排親身到集團旗下合作經營品牌「Shake Shack」分店參與前綫工作，例如炸薯條，加深了自己對品牌的認知，在日後協助公司招募人才時更容易為應徵者講解集團的背景、環境、文化等。

員工休息時可一同玩樂。（陳永康攝）（陳永康攝）

設計病人膳食　助拓個人事業

與Katie同屆的許榕榕，畢業於中大食品及營養科學學系，原有意成為營養師，有感美心集團屬本港大企業，經營逾70個品牌，故決定在2018年參加「畢業生訓練計劃」，希望投身與食品有關的市場行業。

她指，在訓練期間，曾協助集團為長者設計食餐，從口感、生產過程、食物營養、味道、吸引性等構思成品，認為有助自己發展事業，她現已晉升至集團分店助理經理（機構餐務病人膳食服務），未來會繼續研製適合病人享用的院餐。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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