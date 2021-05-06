【強制檢測】中環置地兩店與確診菲傭個案相關上榜　13校爆上呼吸道感染包括九龍塘耀中國際學校

▲ 中環置地廣場麵包店Urban Bakery，因與變種病毒菲傭個案相關，被衞生署列入強制檢測名單。（曾耀輝攝）

本港近日多名菲傭確診感染變種新冠病毒，衞生防護中心經追查下，發現昨晚(5日)確診的太古康怡花園及薄扶林豪峰2名菲傭，與東涌映灣園確診的菲傭，曾於上月18日出席在深水埗福榮街37號一單位舉行的聚會，而當中的參加者，與首宗流入本港社區個案印度裔男相關，該些參加者與印裔男與亦染疫女友人，也曾於上月13日在柴灣興華（二）邨豐興樓的家中聚會。

因應涉及上述確診個案及其緊密接觸者，衞生署將其曾身處的3個指明地方納入強制檢測公告，上月5日至本月5日期間，任何人士曾身處下列3地方超過2小時，須於本月8日或之前接受檢測：

(1) 中環皇后大道中 15 號置地廣塲中庭3樓322號舖Urban BakeryWorks

(2) 中環遮打道 10 號置地太子2樓201-2號舖Oliver's the Delicatessen

(3) 深水埗福榮街37-39號

另，下列13間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因有關疾病與新冠肺炎相似，衞生署亦將該13間學校納入強制檢測公告名單，包括：

(1) 鰂魚涌英皇道856號君豪峰商業發展項目 1 樓學之園幼稚園(君豪峰)

(2) 中環皇后大道中99號中環中心地下香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

(3) 九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓耀中國際學校

(4) 深水埗南昌邨南昌社區中心5樓竹園區神召會南昌康樂幼兒學校

(5) 觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

(6) 沙田廣源邨廣榕樓地下九龍城浸信會禧年幼稚園

(7) 粉嶺馬適路 3 號綠悠軒商場 2 樓 1-10 號舖香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心

(8) 粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下保良局戴蘇小韞幼稚園

(9) 粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪香港宣教會優質幼兒學校

(10) 元朗水邊圍邨湖水樓 15-20 號地下聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

(11) 元朗錦繡花園市中心D及E座1樓基督教宣道會錦綉幼稚園及幼兒學校

(12) 大嶼山大澳龍田村第2期幼稚園座地下KG01室佛教張梅桂幼稚園

(13) 屯門興富街3號保良局志豪小學

任何人在上月22日至本月5日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時，須於本月8日或之前接受檢測。如曾身處第(1)至第(12)項指明地方的受檢人士，選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月10日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶；受檢人士若在本月

3日至本月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：楊玉珠