【12日】林愛華延續《12夜》重鑄愛情經典戲　鄧麗欣：維持一段關係最重要是信任

▲ 《12日》舉行開鏡儀式。（梁樂欣 攝）

由「雄叔叔」伍健雄出品兼監製、林愛華編劇及執導、鄧麗欣（Stephy）和馬志威（Edward）主演的港產片《12日》今日（5月5日）舉行開鏡儀式，場面熱鬧。

伍健雄、林愛華、鄧麗欣和馬志威先後接受TOPick訪問，分享開拍《12日》的點滴。

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▲ 馬志威（Edward）、鄧麗欣（Stephy）。（梁樂欣 攝）

延續《12夜》

「雄叔叔」伍健雄指：「去年嘉禾將《12夜》重新上映，導演在映後分享透露寫了《12日》的劇本，所以誕生了此戲。本身很喜歡《12夜》，因而便找導演促成這事。」

他其後跟導演林愛華傾談《12日》：「問她在20年後想找誰當男女主角，她在我公司看見一張有Stephy的海報，便說要找她。我內心也想找她，而Stephy看過劇本後也表示很喜歡，便相約導演一起傾談細節，以及男主角人選。」

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▲ 「雄叔叔」伍健雄。（梁樂欣 攝）

鄧麗欣挑戰演技

當年由張栢芝和陳奕迅主演的《12夜》成為戲迷心目中的經典作品，不過伍健雄不怕比較：「因為《12夜》和《12日》是不同故事。《12夜》是論盡愛情，《12日》則談婚姻，是不同的愛情觀，是另一種看法。」

戲中的男女主角會由27歲演到37歲，伍健雄認為對Stephy和Edward來說也是個挑戰：「不過二人都保養得宜，他們已開工數天，表現很好。另外，此戲找來了新演員合作，希望多給他們機會去演。」

▲ 林愛華。（梁樂欣 攝）

林愛華欣賞Stephy

編劇兼導演林愛華大談選角條件：「從27歲演到37歲的人選不多，我覺得Stephy能演戲，加上我本身很欣賞她。她早前拍了《金都》，另一套有關婚姻的電影，也令我覺得她很適合。」

電影以外，林愛華也有留意Stephy：「她設立了排球隊，我以前也是打排球的，並代表過荃灣及新界隊，因此很明白為何長大後會想組織一個排球隊，需要一班人才可一起玩。」

男主角Edward是Stephy以前在太陽娛樂時期的師弟，林愛華指：「我們選角時感到很困難，不想找曾經與Stephy合作過的拍檔。而Edward則是由Stephy介紹的。」

▲ （梁樂欣 攝）

鄧麗欣馬志威合演情侶

對於角色從27歲演到37歲，Stephy認為是很大挑戰：「橫跨的年份很多，需要很清晰。不過劇本本身都很完整，所以令我們都看得很舒服，且知道需要怎樣做。造型等都配合得很好，令我們不會有任何矛盾的地方。」

Edward則覺得：「不算是很大難度，因為暫時也是順着去拍攝，不會跳得很厲害，感情上或不同年紀要做甚麼也很清楚。」

▲ 馬志威（Edward）。（梁樂欣 攝）

不少戲迷會將《12夜》和《12日》比較，不過Stephy不會去想比較的問題：「因為《12夜》已是20年前，而且兩個故事是完全不同的，所以更加沒法比較。相隔了二十年，愛情觀或其他觀點與角度相信會有不同，當所看的事物不同，亦不能去比較。」

Edward謂：「真的改變得太快了，現時的社會太快了。我比較喜歡以前的年代，喜歡大家都不會拿着手機，在資訊接收得很厲害的年代裏，價值觀一定會改變，所以便不用比較。」

▲ 鄧麗欣（Stephy）。（梁樂欣 攝）

與男友長期分隔兩地

Stephy與男友王子在疫情下分隔兩地，她認為：「維持一段關係需要的太多了，而信任是最重要的，特別是我的狀況。」

她續指：「我認識過很多不同的情侶，最能影響大家感情的問題就是信任，當你懷疑對方的時候，你自然會幻想太多，很不設實際的事情，為對方訂立很多假設，便會產生很多無謂的爭拗。」

▲ 馬志威（Edward）、鄧麗欣（Stephy）。（梁樂欣 攝）

她強調：「所以我覺得最重要是信任，但說很容易實行很難。需要給予對方信任，同時也要信任對方。」

Edward很認同Stephy：「無論是男女、朋友或工作關係，信任很重要。還有同理心，需要設身處地站在對方那邊去想，如何令關係更長久。」

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪