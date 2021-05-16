【生存模式研究所】何家銘從澳門來港追音樂夢　Tomy：人生每段時間都需要捱【有片】

▲ 獨立音樂人何家銘（Tomy）介紹新歌《生存模式研究所》。

由吳林峰、MIRROR成員柳應廷（Jer）、鍾舒祺及何家銘（Tomy）等組成的樂壇已死大合唱團，最近齊齊上《CHILL CLUB推介榜年度推介20/21》及《Drive In ULTRA 鄭中基自駕演唱會2021》擔任表演嘉賓，以音樂告知樂迷「樂壇未死」。

樂壇已死大合唱團的成員之一何家銘（Tomy）為獨立音樂人，現年27歲的他接受TOPick專訪，介紹其新歌《生存模式研究所》，以及分享從澳門過江來港發展音樂事業的感受。

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何家銘談生存

談到為何創作《生存模式研究所》，Tomy表示想寫一首歌講關於心態轉變：「這數年發生了很多事情，一開始人通常會幻想事情能否回到以前沒變的時候呢？但當隨着時間過去，便會發現很多事情也不能回復原狀，且需要找一些方法去適應和改變。」

他續指：「需要改變心態，去找一個新的生存模式。我們不用跟世界任何一件事去作比較，只要該模式對自己來說是開心、快樂，那便足夠。」

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Supper Moment監製助入行

新歌MV內的Tomy化身成科學家，他覺得：「在這城市內，每個人都應該是自己的科學家，觀察自己的生活和為自己的生活負責，並變成了生存模式這概念。疫情令大家從沒幻想過失去的也會不見了，在這時勢能保持快樂和健康已經很難。」

2016年，Tomy為Supper Moment成軍十年的一場《溫柔革命》演唱會彈結他，因而認識了現時的監製，也是Sunset or Rise的監製Adrian Chan。

他形容Adrian是其音樂上及人生上的導師：「是他帶我入行的。緣份令我能參與他的製作，然後開始做各類歌曲。因此我成了幕前的表演者，同時也為幕後的製作者。」

▲ （梁樂欣 攝）

從樂隊+組合到個人發展

先後為澳門樂隊Catalyser成員及本地組合SUNSET OR RISE成員的Tomy如今以個人身份發展：「有些歌我會想用自己的個人身份去唱，所以開始出Solo歌，希望日後的我能向着Artist Producer的方向進法。」

疫情令各行各業都大受打擊，演藝行業首當其衝，對Tomy來說最大的轉變就是從有騷變成沒有騷：「變成了Online模式，但也會找到不同的契機。現時在可行的範圍內，也希望能跟觀眾找回重拾舞台的感覺。」

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事業以外，Tomy在感情上會以珍惜去概括這種新模式：「從沒想過可以年幾兩年沒出過其他地方，當你發現健康原來是一件很脆弱的事情，很多人突然間會離開了你，原來人的生命是如此脆弱的。」

Tomy上一首創作的歌曲《我為誰快樂》講述曾經幻想所有事都能回復原狀的心態：「以為只要扮沒事，很多事都能回到以前一樣，但時間過去，總會有個位置會令你要爆，那便需要改變。想表達的是心態上的變化，不論是不是感情，還需要珍惜。」

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批判思考令自身力量強大

Tomy想透過新歌《生存模式研究所》令每個人都成為自己的觀察者：「被人影響實在是太容易了，如何令自身不會太容易被外界影響，要令自身力量更強大，而這力量是需要有更強的批判性思考。

資訊氾濫會令人對需要時間消化的事覺得很厭悶，只想獲得一些很快便能吸收的事。特別是文化、音樂等，是需要時間去吸收的。」

他續指：「在發展急促的時代中尋找一個合適的模式生存，是需要人本身強大一點，一定會找到一些對自己真正有益的事。不要怕需要時間去消化和吸收，因為所有的得著也是自己的。」

▲ （IG圖片）

感軟弱仍不放棄

過江龍Tomy在大學畢業後曾短暫從事穩定的IT工作，之後在成立組合SUNSET OR RISE時膽粗粗辭了職：「那時沒有收入，硬着頭皮上，任何與音樂有關的事也做。」

他透露曾以4000元在旺角租住約100呎的劏房，「當時的我很勤力，因為很想做好一點，想自己的歌有成績。人生每段時間都需要捱，是一種磨練來的。」

他坦言適應有時候一個人也會感到軟弱，但他從沒有放棄過音樂，也沒後悔來港發展。

▲ （梁樂欣 攝）

為了保障自己的生活，他做了很多事去賺取收入：「因為不能保證日後有的收入，所以需要有個慳的習慣，這是對自己的一個保險。我是一個很實際的人，每個月會看看自己有多少錢，我會選擇實際地去追夢，這是對家人和身邊人一個很好的交代。」

對Tomy來說心靈滿足是大於一切的：「廣東歌不受語言控制，很多人都很喜歡聽，很想將音樂帶到更遠的地方。」

記者：梁樂欣

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