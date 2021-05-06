【隔離檢疫】康怡花園N2座有居民今早始獲隔離檢疫　母乳媽媽盼研檢測陰性家居隔離

▲ 餵母乳媽媽盼望檢測陰性可家居隔離。

鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰因有外傭確診變種病毒，所有樓層單位、沒有病徵的住戶送往檢疫中心21天；若住戶出現病徵，則被送往醫院接受治療。昨日起多名住戶均表示已知檢測呈陰性，未明何以仍需隔離檢疫21日，在康怡花園N2座凌晨起有不少居民與小孩前往隔離營，有一家5口包括外傭的林太表示，今早獲安排入鯉魚門渡隻村檢疫心中心，夫婦二人表示十分無奈，他們育有一名3歲多兒子及一個月大的初生女嬰，連續兩日執拾6大行李仍未足以21日使用，產後林太表示，憂慮孩子營養不足，尤其仍在餵哺母乳，希望政府可研究縮短檢疫期，甚至讓檢測陰性居民可家居隔離。

居於康怡花園N2座林生、林太今早（6日）獲安排入隔離營，林生表示衞生署一度更改隔離營位置，稱「未有位」，他一開始接獲需要隔離的消息後，已表示希望「4人一間房，有嬰兒床及雪櫃」，因為林太正在餵哺母乳，需要雪櫃儲備母乳，衞生署職員一度表示「未可安排」，及後他們多次爭取，現在承諾可以4人一間房，以及有雪櫃:

衞生署起初編排3歲多兒子與外傭一間房隔離，然後我與太太與女女同房，我當然反對啦，一名幼童怎可以21日不見父母？

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林氏夫婦對於署方的安排都表示十分好無奈，昨日一家五口對病毒檢測呈陰性，連續兩日執拾行李，共有6大袋仍未夠21日用，夫婦二人只帶備兩套衣服，其他都是子女的日用品，林生表示擔心平日活潑好動的兒子會難受：

阿仔現在以為去旅行，我們已經做了很多次心理輔導，擔心他到現場後知道不可以出門，只可以在房內上Zoom課，會很辛苦，擔心小朋友心理受影。

產後不久的林太當然比較憂心，因為自己正在餵母乳，每日對飲食十分嚴格，希望可以維持母乳份量以及讓女兒得到比較好的營養，她表示擔心膳食問題，為兒子帶了20盒牛奶，不過女兒要依賴母乳，擔心在隔離期間影響母乳質素，甚至「餵唔到」：

我自己帶唔到成人的奶，擔心自己都未必有足夠營養，

林氏夫婦一家五口入營前已接受強制檢測，全部呈陰性，林太表示希望政府及專家可以考慮，是否可以原地隔離檢疫，甚至縮短家居隔離檢疫時間，他們經此一「疫」後，深深體會到對家庭有嚴重大影響:

例如強制檢測陰性後，可以在隔離營14日，之後家居檢疫7日，居民可以帶手環，期間再驗病毒，希望政府抗疫同時，都要有配套，考慮下家庭需要。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷早上出席電台節目時表示，對於變種病毒確診患者所住的大廈，全幢居民需撤離檢疫，他認為隨著愈來愈多人需要檢疫，應考慮檢疫設施是否能承受，或借用酒店或渡假營等設施作檢疫的研究替代方案。當局亦應考研究，已接種兩劑疫苗的人士，是否需要檢疫21日等問題。

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記者：伍瑋瑋