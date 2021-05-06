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【強制檢測】荃威花園R座凌晨12時完成行動　460名居民檢測後無確診

社會 10:05 2021/05/06

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熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

荃灣安逸街2號荃威花園R座。(陳國峰攝)

政府前晚（4日）7時30分突襲圍封荃灣安逸街2號荃威花園R座，以進行強制檢測行動，並於今日（6日）凌晨約12時完成強制檢測行動，約460名居民接受檢測，全部受檢人士的檢測結果均為陰性。

疫苗氣泡防疫策略：

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是次行動當局動員約240名人，政府本月4日發出強制檢測公告，任何於上月21日至本月4日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於本6日或之前接受強制檢測。

政府強調，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

同場加映，心理學家指兩類人易有「拖延症」，即看：

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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