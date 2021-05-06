【蓋茨離婚】昔日專訪揭婚後每年與舊愛度假　Bill Gates求婚前徵求前女友同意

▲ Bill Gates被揭婚後每年與前女友度假。

65歲的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）與太太梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，結束27年婚姻，外界好奇兩人分開的原因，有媒體翻查蓋茨昔日訪問，發現蓋茨還有一名紅顏知己，就是現年70歲的前女友溫布萊德（Ann Winblad）。蓋茨在與梅琳達求婚前，曾徵求前女友同意，他更直言與梅琳達有協議，讓他每年可跟前女友度假。

▲ 比爾蓋茨與梅琳達離婚。（法新社）

蓋茨於社交媒體發表聲明，表示經過深思熟慮，並為婚姻關係做了大量工作後，他與太太梅琳達決定終止婚姻。

我們不再相信可以夫妻身份共同成長，希望為家庭尋求空間和私隱，並開始探索新生活。

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每年與前女友度假

蓋茨與梅琳達宣布結婚27年婚姻後，外界一直猜測二人離婚原因，外媒翻查出，蓋茨在1997年接受《時代》雜誌專訪，當中提及與前女友的關係。

他從1984年就與年長他5歲的溫布萊德交往，當時兩人在一場電腦會議中相遇，溫布萊德在1976年創辦了會計軟件公司「Open System」，在兩人相遇時，「Open System」已是非常成功的公司。

兩人開始約會後，每年都會去女方的外灘群島家中度假。然而，較年長的溫布萊德希望結婚定下來，但蓋茨事業心重，專心發展微軟王國，兩人最終在1987年分手。

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求婚前徵求同意

不過，他們仍維持朋友關係，一起做生意，甚至每年一起度假，包括騎沙丘越野車，玩滑翔傘、在沙灘漫步等。蓋茨又指，他們能一邊打高爾夫球，一邊聊生物技術。專訪中寫到，兩人「互相汲取對方的智慧，沉浸在他們的舊日時光，同時創造新的回憶」。

專訪中還透露，後來蓋茨向梅琳達求婚前，有先徵求溫布萊德的同意。結果溫布萊德豎起大拇指，並表示，

她會是你的好伴侶，因為她有智慧毅力。

雖然要結婚，但蓋茨仍無法捨棄舊情人，在與梅琳達的婚前協議中，寫明每年會撥出一個長周末，在北卡羅來納州的海灘小屋，與溫布萊德度假。而蓋茨在受訪時，辦公室中放著與溫布萊德到德國旅遊的合照，不過亦放了1995年與梅琳達及一群好友到印尼旅行的照片。

至於溫布萊德，除了與蓋茨保持友好關係，6年前她亦與荷里活男星Kevin Kline的63歲私家偵探弟弟Alex Kline結婚，並與丈夫前妻所生的兩名成年孩子相處融洽。

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責任編輯：王明芳