【左麟右李】阿倫+李克勤合體踢波　70歲譚詠麟操fit準備開演唱會？

▲ 譚詠麟準備開演唱會？

老而彌堅的阿倫譚詠麟雖然已70歲，卻一直活力充沛，平日時常行山或踢波，做一位健康長者。日前，譚校長便在個人社交平台上載與李克勤「左麟右李」合體去踢波的照片。

至於現年53歲、比阿倫年青一大截的李克勤，近期忙於主持《聲夢傳奇》外也不時去踢波，但之前在球場踢波被影下，但外表遭網民指殘爆，今次克勤明顯曬得愈來愈黑，與愈來愈活潑的阿倫成對比。阿倫更留言示威表示自己在球場大演帽子戲法，稱：「今晚黃昏賽事個人梅開三度！」

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阿倫暗示開演唱會？

之後，譚詠麟再出Post稱：「立夏出去跑一跑，演唱會或者可搞！」不知他是純粹玩食字開玩笑，還是真的預告準備開個唱？如果是真的話，不知會否預埋克勤讓「左麟右李」再合體？

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首次的左麟右李演唱會是於2003年舉行，不過在2013年在紅館舉行了13場《左麟右李十週年～香港有聲音2013演唱會》後未有再一同演出。

之後李克勤曾與容祖兒合作開演唱會，至於譚詠麟與歌神許冠傑合作開演唱會。

同場加映：黎彼得訪問