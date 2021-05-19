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【小學試題】小一英文搶分練習題答案　 掌握冠詞（Articles）「A、An、The」正確用法

中小學 00:00 2021/05/19

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

小一英文搶分練習題答案。　

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小一英文練習參考答案︰

Part A 

1. a 

2. The 

3. a

4. the 

5. the

6. The 

7. an 

8. the 

9. The 

Part B 

Part C 

1. I 

2. my

3. She

4. Her

5. His

6. He 

Part D 

1. has

2. is 

3. has 

4. have 

5. are 

6. have 

7. has 

8. am 

Part E 

1. this 

2. those 

3. that 

4. these 

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