【小學試題】小一英文搶分練習題答案 掌握冠詞（Articles）「A、An、The」正確用法
中小學 00:00 2021/05/19
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小一英文練習參考答案︰
Part A
1. a
2. The
3. a
4. the
5. the
6. The
7. an
8. the
9. The
Part B
Part C
1. I
2. my
3. She
4. Her
5. His
6. He
Part D
1. has
2. is
3. has
4. have
5. are
6. have
7. has
8. am
Part E
1. this
2. those
3. that
4. these
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