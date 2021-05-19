【小學試題】小一英文搶分練習題答案　 掌握冠詞（Articles）「A、An、The」正確用法

▲ 小一英文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在復活節假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小一英文練習參考答案︰

Part A

1. a

2. The

3. a

4. the

5. the

6. The

7. an

8. the

9. The

Part B

Part C

1. I

2. my

3. She

4. Her

5. His

6. He

Part D

1. has

2. is

3. has

4. have

5. are

6. have

7. has

8. am

Part E

1. this

2. those

3. that

4. these

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