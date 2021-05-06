【姜B衫】追蹤姜濤電車生日廣告和風外套　姜B日式kimino源自本地vintage店鼻祖自家創作

▲ 姜B電車生日廣告所穿的和服kimino外套，原來係本地vintage店鼻祖的自家創作。

今天Mirror又多厲害，看看坊間幾乎所有廣告都由他們一手包辦便可知一二，當中姜濤更是勢不可擋，早前姜濤生日，fans們更自費在姜濤所居住的銅鑼灣區鋪天蓋地大賣廣告。

當中姜濤穿的一件日式kimino外套更令不少「姜粉」四出找尋，原來這件衫正是出自本地美華氏（Midwest Vintage）的自家創作。

▲ 姜濤穿上美華氏的First Edition日式Kimino。（網上圖片）

在香港，一提起古著（Vintage）兩字，美華氏可是這行的老大哥，不經不覺開業28年，屹立至今。當中的負責人正是外表文質彬彬的Eric，他原是美華氏的老臣子，年青時已當上店舖助理，向當時的老闆John學習賣貨，當John退下時，現在的美華氏由他繼承營運，並且和團隊一起採購。

今天已經擁有3間店舖的美華氏，兩間在旺角、一間在天后，天后總店最近更搬回原址重新裝修過來，貨品更多元化。

▲ 早前姜濤生日，粉絲們在銅鑼灣鋪天蓋地自費為他刊登廣告。（IG圖片）

至於姜濤在電車廣告上穿著的日式denim kimino又是甚麼的一回事？Eric說：

為了吸引新生代的顧客，早在12年前推出一個名為First Edition的label，我將一些舊有的古著重新拆解，經組合後成為一件新的服裝，為古著帶來一個新生。

原來Eric有這個構思，全因為過往每年在美國大量入貨，眼見倉庫存積太多古著，於是便不得不想辦法去處理，嘗試將一些富歷史性，來自4、50年代的古著或軍褸拆解重組，雖然感覺有點可惜，但能夠為古著帶來新生，在作為環保日益重要的今天，加上得出來的結果售價合理，First Edition的出現更來得別有意義。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

今天First Edition系列中的kimino，除了姜濤穿上的denim版本外，亦有不同顏色的版本可供選擇，例如chino褲拆解再組合，甚至有迷彩版，「姜粉」們今日可要飛身前往購買準備這一連6天晚上的朝聖行動了。

記者：何偉雄