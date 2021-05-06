【恐怖教師】不滿9歲男童上堂傾偈　老師狠扯頭髮拖行致頭骨分離

▲ 老師因不滿9歲男學生上堂傾偈，狠扯他的頭髮拖行致頭骨分離。

老師應為人師表，做好榜樣，但近年屢傳有老師體罰學生致各種死傷。內地河南一名9歲男童因上堂聊天，被老師用力拉扯頭髮拖行，從班房最後一排拖行至講台上罰站。男童回家後感到頭暈作嘔，隨後到醫院檢查。醫生發現男童頭皮頭骨分離，中間充斥血液，必須透過穿刺將血液抽出，才能讓頭皮與頭骨重新貼合正常生長。

綜合內地媒體報道，涉事為河南省一名9歲男童，媽媽苑女士指出，今年3月5日在學校上課時，兒子與另外兩名同學聊天，惹起老師不滿，竟硬扯其頭髮。苑女士表示，

兒子說老師用手扯著頭髮，一直從班房最後一排拖行到講台上罰站，直到下課。

男童回家後感到頭暈作嘔，苑女士又發現兒子的頭部腫脹，便帶他到醫院檢查。

▲ 男童回家後感到頭暈作嘔。（影片截圖）

拉扯拖行致頭皮頭骨分離

醫生檢查後發現，男童的頭皮曾被劇烈拉扯，導致頭皮與頭骨分離，骨皮之間充滿血液，必須用穿刺將血液抽出，才能讓頭皮與頭骨重新貼合。在住院期間，男童共抽血7次，抽走近1公斤瘀血。

中間一度出現貧血，還輸血400毫升，由於刺穿手術不能麻醉，令孩子非常痛苦。

經過23天的治療，男童終於出院，惟須定期回到醫院複診。

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涉事老師事發後20日才停職

苑女士在事發後3日報警及向學校投訴，但學校沒有即時處分涉事老師，待男童住院近20天後，學校才命令該名老師停職。學校副校長接受傳媒訪問時指，起初不知事情的嚴重性，讓老師繼續任教，更強調是次屬教師的失德行為，與學校無關。苑女士對校方的態度極為不滿，決定公開事件及追究學校責任。據悉，事件曝光後，涉事老師於本月1日被警方刑事拘留。

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責任編輯：王明芳