【好聲好戲】陳安瑩聲演釘姐混身是戲　關德興契女沒靠人脈關係入行【有片】

▲ 陳安瑩於《好聲好戲》再度憑聲演技藝力壓全場。

TVB的配音比賽《好聲好戲》播出以來口碑不俗，本身已有豐富配音經驗的陳安瑩，於《好聲好戲》首集一人聲演三角已令人留下難忘印象。

在昨晚（5月5日）的《好聲好戲》，陳安瑩再度登場，聲演劇集《使徒行者》裡「釘姐」在醫院面對三個養母命危時崩潰一幕，只見她配音時七情上面，混身是戲，在場人士都拍爛手掌。

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▲ 陳安瑩聲演劇集《使徒行者》裡「釘姐」爆喊的一幕。（電視截圖）

陳安瑩獲高分

陳安瑩聲演「釘姐」時說：「Susie媽，你唔好死，醫生，你仲唔救人，我叫你救佢呀，快啲救佢呀。」之後崩潰邊配音邊落淚道：「沒事架，阿媽，你不用驚，你回答我，我求你回答我，我沒事，三個阿媽都無事，我不聽呀。」

連配音也有表現出戲味，陳安瑩的超班演繹獲評判一致開綠燈，唯獨評判黃鳳英指出美中不足是較為聲嘶力竭了一點而已。

關德興契女

現年60歲的陳安瑩自細於美國生活，及至8歲時她回港生活，10歲時更當小演員拍演粵劇及電影，她是粵劇名伶鄧碧雲契侄女，以及關德興契女，曾與關德興合演多齣「黃飛鴻系列」電影。及至22歲時，她考入TVB藝員訓練班，正式加入演藝圈。

陳安瑩曾於TOPick專訪稱，當年入行沒利用人脈關係，靠自己考訓練班：「當年中五畢業在屋企沒事做，電視剛播出招聘廣告，媽媽一句質過來：『又話去？』，我就與她鬥氣：『去咪去！』，那就入了行。記得第一日上堂，我同考官講：『我沒可能覺得自己不行囉！』」

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演儍姑成經典

說起契爺為已故著名藝人關德興，她回憶說於戲行獲好多前輩疼錫：「比如鄧碧雲的媽媽是我媽咪的契娘，所以我叫她做姨媽，而關德興師傅就是我契爺。小時候，梁醒波、何非凡、李寶瑩這些前輩睇我唱戲，是好珍貴的回憶，但我沒怎樣向人講過。」

入行逾50年的陳安瑩先後演出超過100部劇集，當中她於80年黃日華版的《射鵰英雄傳》、劉德華版《神鵰俠侶》，以及90年代古天樂版《神鵰俠侶》演儍姑一角，成為經典。

▲ 陳安瑩出演過8套金庸劇。（網上圖片）

除演出劇集，陳安瑩涉獵多個部門工作，擁有童顏的她曾主持兒童節目：「有時不用拍攝時，就去公關部做兼職，幫手回信給觀眾。之後去了配音組，替幫過苑瓊丹配音，那次印像好深刻，因為把聲真是沙晒。」

入行多年來演配角為主，陳安瑩沒有抱怨，豁達地稱：「演戲如一個金字塔，塔尖是主角，我做金字塔托他們上頂，也有功勞啊！甚至我做不到金字塔，做到沙漠裏的沙承住金字塔也可。在我立場，主角是戲、配角是戲、站後邊的演員也是戲。」

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她在2012年參演《怒火街頭2》後過檔香港電視，跟TVB結束賓主關係，而《怒火街頭2》可說是其告別作，她在《怒火街頭》第1輯本來只演在律師行「打躉」、沒名字街坊角色，在《怒火街頭2》被加戲，角色也有名字叫何泳嫺。

證明她默默耕耘會被發現：「感覺幾特別，在TVB最後兩年，每場的對白不多。有場卻說我細佬被打死的喊戲，飛紙仔5頁紙，第二日要拍了，當刻第一個感覺是難記，托賴讀書時背慣書，那5頁紙我是Take one OK。」到近日，她才在《好聲好戲》再在TVB現身。

至於感情生活方面，陳安瑩由18歲與圈外男友拍拖到現在仍沒結婚，她曾於訪談中說：「結不結冇所謂，不覺得要甚麼名份，活得開心才重要，而且我從沒想過生孩子，所以冇壓力。」

同場加映：陳安瑩專訪