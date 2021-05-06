【阿嬌講金句】鍾欣潼自爆曾被舊愛追回禮物　阿嬌霸氣回應：憑甚麼？

▲ 鍾欣潼自爆曾被舊愛追回禮物，阿嬌霸氣回應：憑甚麼？我也送不少。

阿嬌鍾欣潼參與內地真人騷《怦然心動20歲》近日正式播出，在最新一集的話題提及前度所送的禮物該如何處理。在《怦然心動20歲》內，表現鬼馬的阿嬌自爆，曾被前男友追回所送出的禮物，她回應：「憑甚麼要我還？我也送不少啊。」網民紛紛讚阿嬌非常霸氣！

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▲ （微博圖片）

阿嬌一矢中的

阿嬌久休復出接拍內地真人騷《怦然心動20歲》，節目早前播出預告片內，身形脹爆的阿嬌成話題，在節目中她就愛情話題作出討論，亦成大眾關注的東西。

於最新的一集中，講到前度送禮物的話題。主持人大左問到大家，前度所送的東西在分手後，到底會選擇留在家裡，還是扔掉。說話常一矢中的的阿嬌即謂：「看看它多貴。」在場的嘉賓都點著頭大笑表示認同。

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▲ （節目截圖）

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每件禮物都是回憶

主持人大左笑問如果對方送的是房子，阿嬌表示：「那更加不會，住著吧！」隨後她更自爆，曾經有前度向她討回所送的禮物：「真的有人問過我拿回去，我沒給。憑甚麼要我還？我也送不少啊。」

阿嬌認為每段戀情、每件禮物都是回憶，亦覺得舊愛禮物放在家裡，看到也無所謂：「我也不討厭那個東西。」大左問到她會否擔心現任介意，阿嬌則鬼馬地謂：「他不知道。」

▲ （節目截圖）

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阿嬌金句夠霸氣

事後阿嬌在微博轉發節目的片段，並留言：「關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。你們呢？」

不少網民都大讚阿嬌夠霸氣，笑指她是新的「金句王」，亦有不少網民認同阿嬌的說法，覺得感情才是應該要處理掉的東西。

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