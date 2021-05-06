  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (週四) 12:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿嬌講金句】鍾欣潼自爆曾被舊愛追回禮物　阿嬌霸氣回應：憑甚麼？

娛樂 12:15 2021/05/06

分享：

熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鍾欣潼自爆曾被舊愛追回禮物，阿嬌霸氣回應：憑甚麼？我也送不少。

阿嬌鍾欣潼參與內地真人騷《怦然心動20歲》近日正式播出，在最新一集的話題提及前度所送的禮物該如何處理。在《怦然心動20歲》內，表現鬼馬的阿嬌自爆，曾被前男友追回所送出的禮物，她回應：「憑甚麼要我還？我也送不少啊。」網民紛紛讚阿嬌非常霸氣！

【阿嬌愛情】鍾欣潼仍然憧憬婚姻　40歲阿嬌否認永不再婚

（微博圖片）

阿嬌一矢中的

阿嬌久休復出接拍內地真人騷《怦然心動20歲》，節目早前播出預告片內，身形脹爆的阿嬌成話題，在節目中她就愛情話題作出討論，亦成大眾關注的東西。

於最新的一集中，講到前度送禮物的話題。主持人大左問到大家，前度所送的東西在分手後，到底會選擇留在家裡，還是扔掉。說話常一矢中的的阿嬌即謂：「看看它多貴。」在場的嘉賓都點著頭大笑表示認同。

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因

（節目截圖）

【阿嬌離婚】傳賴弘國為娶阿嬌耗盡積蓄　被爆結婚以來從未付分毫家用

每件禮物都是回憶

主持人大左笑問如果對方送的是房子，阿嬌表示：「那更加不會，住著吧！」隨後她更自爆，曾經有前度向她討回所送的禮物：「真的有人問過我拿回去，我沒給。憑甚麼要我還？我也送不少啊。」

阿嬌認為每段戀情、每件禮物都是回憶，亦覺得舊愛禮物放在家裡，看到也無所謂：「我也不討厭那個東西。」大左問到她會否擔心現任介意，阿嬌則鬼馬地謂：「他不知道。」

（節目截圖）

【阿嬌離婚】年初上節目阿嬌夫妻互數缺點　鍾欣潼直指賴弘國：你配不上我【有片】

阿嬌金句夠霸氣

事後阿嬌在微博轉發節目的片段，並留言：「關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。你們呢？」

不少網民都大讚阿嬌夠霸氣，笑指她是新的「金句王」，亦有不少網民認同阿嬌的說法，覺得感情才是應該要處理掉的東西。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映：鄧麗欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【阿嬌愛情】鍾欣潼仍然憧憬婚姻　40歲阿嬌否認永不再婚
16:56 2021/05/03
【阿嬌愛情】鍾欣潼仍然憧憬婚姻　40歲阿嬌否認永不再婚
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【阿嬌離婚】傳賴弘國為娶阿嬌耗盡積蓄　被爆結婚以來從未付分毫家用
11:56 2020/05/13
【阿嬌離婚】傳賴弘國為娶阿嬌耗盡積蓄　被爆結婚以來從未付分毫家用
【阿嬌受傷】鍾欣潼爆眉骨破相接受整形手術　阿嬌轉新look復工傷勢已痊癒
10:55 2020/10/15
【阿嬌受傷】鍾欣潼爆眉骨破相接受整形手術　阿嬌轉新look復工傷勢已痊癒
【素顏前後】女星素顏照前後對比　佘詩曼+李佳芯+鄧麗欣「零添加女神」【多圖】
17:43 2021/02/06
【素顏前後】女星素顏照前後對比　佘詩曼+李佳芯+鄧麗欣「零添加女神」【多圖】

你可能感興趣

【阿嬌愛情】鍾欣潼仍然憧憬婚姻　40歲阿嬌否認永不再婚
16:56 2021/05/03
【阿嬌愛情】鍾欣潼仍然憧憬婚姻　40歲阿嬌否認永不再婚
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【阿嬌離婚】傳賴弘國為娶阿嬌耗盡積蓄　被爆結婚以來從未付分毫家用
11:56 2020/05/13
【阿嬌離婚】傳賴弘國為娶阿嬌耗盡積蓄　被爆結婚以來從未付分毫家用
鍾欣潼 娛樂人物職業 演員 歌手 愛情 家庭關係 綜藝節目 娛樂行業

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等