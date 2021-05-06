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【變種病毒】染變種病毒者曾出席2聚會　曾祈殷指3人傳播媒介成數頗高

社會 11:07 2021/05/06

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

本港社區變種病毒個案追蹤有突破進展。截至昨日（5日）共10人於社區驗出帶有變種病毒，原涉及6個未有關連的群組，不過衞生防護中心昨指，經追查後發現，其中3個群組共7人中招，當中5名確診者涉及出席2個聚會，包括從杜拜抵港的印度裔男子與其菲籍女友人，及分別居東涌映灣園、鰂魚涌康怡花園及薄扶林豪峰的3名菲傭。（詳即即看：【下一頁】

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（6日）出席電台訪問時表示，與三名確診菲傭在深水埗聚會的3人是傳播媒介成數頗高，但要病毒基因排序才能確定。

他指出，由首名確診者至最新一名確診者之間已相隔2周，擔心已造成傳播，認為要加強追蹤患者的接觸者，以了解有否出現第二、三代確診。他又指，如當局能盡快切斷相關傳播鏈，市民重視變種病毒確診個案，在母親節和父親節等願意減少跨家庭聚會情況，相信第五波疫情未必會一觸即發。

首名確診患者疑蓄意隱瞞行蹤，曾指要留待當局公布，如最終確定有隱瞞以導致社區傳播，應該要承擔法律責任。

他又指，港府安排確診感染變種病毒患者所住大廈的居民隔離檢疫21天是最高規格，認為是無可厚非，惟他表示，如檢疫人數增加，或需考慮承受力問題，建議當局研究另覓酒店或度假村作檢疫中心。

港府早前提出已接種新冠疫苗者或可縮短檢疫期，曾則認為可以開放討論，但擔心現行採樣及測試準繩度，認為當局要考慮接受檢測人士的抗體水平，避免走漏及隱形個案。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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