【認罪判囚】涉6.4參與非法集結　黃之鋒岑敖暉袁嘉蔚梁凱晴判監4至10個月

▲ 黃之鋒承認於去年6.4參與非法集結，判囚10個月。（資料圖片）

去年6.4悼念集會，警方以限聚令為由拒絕批准集會，壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等共24人被票控，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴等4人早前承認參與未經批准集結罪，還押至今判刑，黃之鋒就本案被判囚10個月，與原本政總案正服的刑期分期執行。另外3人被判囚4至6個月。法官陳廣池判刑之前，因應上次聆訊後完結時有人叫口號，提醒法庭有法庭的規矩。

法官陳廣池判刑之前，提及上次聆訊後發生的事，法官稱他離開時聽到庭內有嘈吵聲，有人叫口號，有人被煽動以口號回應；不論口號是否與政治有關，法庭提醒所有人此處並非公眾大堂，而是法庭，法庭有法庭的規矩。

法官強調，沒有人可以比他人享有更多自由，法律面前人人平等，雖然是老生常談，仍有需要遵守。

案情指，支聯會成員於2020年4月向警方申請在維園舉行「悼念六四31周年」公眾集會。因應疫情趨勢，衛生署要求市民保持社交距離，但在一個公眾集會中，規定聚集的人每8人一組、隔1.5米實際上難以實行，加上若有參與者確診，署方難以追蹤其接觸者，終不建議舉行集會，警方亦就此向支聯會發出通知書禁止集會。

六四當晚，人群由下午6時許開始在維園聚集，李卓人帶領約百人進入維園，期間有人移開圍封現場的鐵馬，警方曾向在場人士發出警告。及後，4名被告在球場內坐下，手持燭光悼念，有參與者叫喊「五一」口號。李卓人用大聲公帶領人群叫喊六四有關口號等。新聞片段拍攝到，當晚約有2萬人參與集會。

而同案被告朱凱迪早前表示仍考慮會否認罪，押後至6月11日，與其餘被告於西九龍裁判法院再訊。其他被告分別為李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華、鄒幸彤、梁國華、何秀蘭、梁國雄、胡志偉及楊森。

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記者：林欣樂