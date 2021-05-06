【著數優惠】LUSH限時消費送值600元7日健身瑜伽通行證　夥健身品牌PURE推廣運動強身【內附連結】

▲ 5月10日在LUSH香港門市及官網購買任何產品，有機會獲贈PURE七日通行證。（品牌提供）

香港人生活節奏急速、工作繁重，加上各種旅遊限制，無不影響我們的身心健康。一向注重身心靈的和諧協調的英國護膚品牌LUSH就趁5月10日的健康運動日（Move for Health Day），與健身品牌PURE攜手合作，送出PURE七日通行證（價值$600元），鼓勵大家多做運動。

▲ LUSH的產品產品加入香氣馥郁的精油及薄荷清香，有助調衡身心及紓解疲勞，適合運動後使用。（品牌提供）

疫症肆虐，大家更要多做運動強身健體才能提升防禦能力。5月10日是一年一度的健康運動日（Move for Health Day），護膚品牌Lush與健身品牌PURE攜手合作，推出以身心健康為主題的推廣活動。

LUSH的品牌宗旨是希望大眾注重身心靈的和諧協調，品牌的產品亦有助運動成效，例如產品加入香氣馥郁的精油，有助調衡身心及紓解疲勞，並藉香氛達至療癒之效，為運動後的身心充充電。

▲ LUSH趁5月10日的健康運動日與健身品牌PURE攜手合作，，推出以身心健康為主題的推廣活動。（品牌提供）

凡於5 月10日在LUSH香港門市及官網購買任何產品，並追蹤品牌的官方或分店社交媒體頻道，即送PURE七日通行證一張（價值港$600），可免費參與PURE健身及瑜伽網上或實體課程，助你提升身心健康！想了解更多活動詳情，大家就要留意LUSH於官方Facebook及Instagram的公布。禮品數量有限，送完即止。

記者︰梁靜詩