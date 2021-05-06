  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (週四) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】愛協新城市廣場辦人寵睇戲活動　陪媽媽夥毛孩Chill住過母親節

休閒消費 11:43 2021/05/06

分享：

熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港愛護動物協會（愛協）將於母親節周末一連兩日（5月8至9日），於沙田新城巿廣場PETS PARK舉辦「Let’s Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》戶外放映會。(香港愛護動物協會圖片）

香港愛護動物協會（愛協）今年正式成立一百周年，與電影發行商羚邦集團有限公司於母親節周末一連兩日(5月8及9日)，於沙田新城市廣場PETS PARK合辦Let's Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》戶外放映會及寵物市集，冀透過電影向更多市民大眾宣揚「領養，不棄養」的正面訊息，促使社會上的飼主共同正視飼養寵物的責任。

《十二夜2：回到第零天》每天放映一場，每場最多可容約40人及20隻狗參與，只需在愛協網上商店購買指定寵物「戶」野餐 Picnic Set，即可參與放映會，部份收益將撥捐香港愛護動物協會支援動物福利工作，屆時大會將會提供野餐墊，讓主人與愛寵躺在草地一同觀賞電影兼野餐，共度温馨的母親節。同場並有寵物市集，售賣各式生活雜貨、寵物用品及自家手作產品，巿集由中午12時開放至下午6時，免費入場。

電影《十二夜2：回到第零天》（香港愛護動物協會圖片）

參加辦法：於愛協網上商店(https://www.spcahk.org/categories/twelve-nights-2-back-to-day-zero-petnic ) 購買指定寵物「戶」野餐 Picnic Set，便可以參與5月8或9日晚上6時30分戶外電影放映會 (每場名額20個)。

Let's Petnic! 人寵齊睇戲｜《十二夜2：回到第零天》戶外電影放映會

日期： 5月8及9日

時間： 下午6時30分至8時30分（片長約99分鐘）

地點： 新城市廣場PETS PARK (一期一樓戶外平台近Movie Town)

《十二夜2：回到第零天》寵物市集

日期︰5月8及9日

市集時間︰中午12時30分至下午6時

地點︰New Town Plaza新城市廣場PETS PARK (一期一樓戶外平台近Movie Town)

費用︰免費入場

記者：曾嘉善

相關文章

【免費展覽】ART CENTRAL欣賞KAWS草間彌生作品　指定餐廳消費集齊蓋印可獲村上隆特別版精品
11:01 2021/05/05
【免費展覽】ART CENTRAL欣賞KAWS草間彌生作品　指定餐廳消費集齊蓋印可獲村上隆特別版精品
【本地遊】漫步土瓜灣尋電影場景足迹　《英雄本色》Mark哥停車場35年無變
17:39 2021/04/23
【本地遊】漫步土瓜灣尋電影場景足迹　《英雄本色》Mark哥停車場35年無變
【本地展覽】曾灶財蛙王作品大館展出　以水墨為媒探索社會議題
12:00 2021/04/27
【本地展覽】曾灶財蛙王作品大館展出　以水墨為媒探索社會議題

你可能感興趣

【免費展覽】ART CENTRAL欣賞KAWS草間彌生作品　指定餐廳消費集齊蓋印可獲村上隆特別版精品
11:01 2021/05/05
【免費展覽】ART CENTRAL欣賞KAWS草間彌生作品　指定餐廳消費集齊蓋印可獲村上隆特別版精品
【本地遊】漫步土瓜灣尋電影場景足迹　《英雄本色》Mark哥停車場35年無變
17:39 2021/04/23
【本地遊】漫步土瓜灣尋電影場景足迹　《英雄本色》Mark哥停車場35年無變
【本地展覽】曾灶財蛙王作品大館展出　以水墨為媒探索社會議題
12:00 2021/04/27
【本地展覽】曾灶財蛙王作品大館展出　以水墨為媒探索社會議題
Local Tour 電影 愛護動物協會 母親節 好去處 新城市廣場 New Town Plaza 沙田 市集

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等