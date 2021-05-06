【哭笑不得】2歲乖兒子幫手「做家務」　媽媽驚見用自己牙刷刷馬桶

▲ 英國一位媽媽驚見小兒子用自己的牙刷洗馬桶，令她哭笑不得。

疫情下，世界各地有不少學童因停課而被逼留在家中，有時候令到家長十分頭痛。不過在英國蘇格蘭，有位乖兒子為了保持家居清潔，經常幫媽媽「做家務」。然而，該名媽媽驚見兒子用自己的牙刷刷馬桶，令她哭笑不得。

▲ 2歲的Ayden不是第一次用媽媽的牙刷刷馬桶。（《每日鏡報》圖片）

發現兒子用自己的牙刷洗馬桶

來自英國蘇格蘭敦夫里斯郡（Dumfriesshire）的31歲媽媽Nicola Stitt，育有兩名兒子，分別是14歲的Dylan及2歲的Ayden。近日她於Facebook群組「Family Lowdown Tips & Ideas」發帖並上載影片，片段中顯示一位小男孩正在浴室內落力「洗廁所」，不過他手上拿著的是一支牙刷。

據英國《每日鏡報》報道，Nicole憶述當日大兒子Dylan呼叫自己，當她踏入浴室時，驚見小兒子Ayden，正在用自己的粉紅色牙刷，努力地刷洗馬桶，令她哭笑不得。

我是不應該笑的，因為他之前已經試過這樣做了，用我剛新買的牙刷。現在我要將牙刷收好。

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網民表示有同樣經歷

事後Nicole續指，一般她會將全家人的牙刷，放到較高的層架上，但Ayden是個「爬山高手」，令Nicole不得不把牙刷放到小兒子觸不到的抽屜中。

帖文一出引來不少家長留言，有不少人分享類似經歷，「我女兒曾經做過同樣的事，我用牙刷刷牙時，感覺到口中有濃烈的青檸味，然後我發現馬桶內塗滿了清潔劑！」、「我女兒用牙刷在牆上畫畫」。另外亦有人笑言，至少Nicole在刷牙前發現，不需用浸滿廁所水的牙刷刷牙。

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責任編輯︰王明芳