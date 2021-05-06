【食不安心】巨型麵團外露放街邊捱轟　Pizza-Box致歉：為未清理垃圾

▲ 巨型麵團外露放街邊捱轟，Pizza-Box致歉指「為未清理垃圾」。

疫情下市民都格外注重食物衛生，不過日前有網民發現連鎖薄餅店「Pizza-Box」太子分店門前，有一包巨型麵團，當中有一部份外露，直接接觸地上，惹來不少人批評不衛生。

昨日（5日）有網民於Facebook群組「我食在元朗。你卻在大牌檔」發文，目睹「Pizza-Box」太子分店門前，有一包麵糰放在地上。

好驚！離遠望以為係床褥，好想知佢地會點處理。

從網民分享的相片可見，薄餅店外的地上有一團用黑色膠袋包住的麵團，而有部分麵糰外露，直接接觸地面。

▲ （圖片來源：Ting Ting Wong）

帖文引起網民熱議，不少人笑言麵團外型如「紫菜卷」，亦有人揶揄「用天然地下溫度黎發酵」。點擊看更多網民留言：

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事後，Pizza-Box於官方Facebook專頁發聲明，表示收到分店的垃圾處理投訴，公司對此深表歉意，並解釋事發原因，指周二晚上（4日)清理垃圾時，員工未有根據公司正常程序處理，導致垃圾遺留在店舖門口。公司已再次訓示所有店舖員工處理垃圾的正常程序，亦就該分店經理的疏忽事件，給予書面警告。

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責任編輯：羅嘉欣