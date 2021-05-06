【藐視法庭】收藏家葛師科疑被騙逾3億　男子拒披露收款去向判監准暫緩

▲ 葛早前入稟高等法院，向多名人士及公司追討欠款。（資料圖片）

著名中國官窯瓷器私人收藏家和鑑賞家葛師科疑墮倫敦金騙案，涉款逾3.3億元，葛早前入稟高等法院，向多名人士及公司追討欠款，其中1名曾接收投資款項的男子，早前就拒按法庭命令披露款項去向，而被裁定藐視法庭罪成，今（6日）被判囚半年，但獲准暫緩執行14天，答辯人需於14天內履行披露責任，否則或需入獄。

原告葛師科；答辯人陳亮行。原告一方今陳詞時，要求法庭判以答辯人即時入獄，因為答辯人刻意地持續違反法庭命令，拒絕履行披露款項去向的責任，亦沒有向法庭存檔任何誓章。而答辯人涉及3筆共1,500萬元的款項，原告一方已無法進一步追蹤款項去向，答辯人亦沒有就此道歉。

答辯人則承認他沒有披露款項去向，亦沒有存檔誓章，因為他無法支付律師費。法官聞言則指，委託律師撰寫誓章的費用並不太高，因此決定判答辯人入獄半年，但緩刑14天，以供答辯人於14天內履行披露責任，否則原告一方可向法庭申請命令，要求答辯人即時入獄。

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記者：楊詠渝