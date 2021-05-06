【三孩之母】張柏芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽

▲ 張柏芝說話太大聲被兒子抱怨，節目上透露怕孩子擔心，隱瞞自己有一隻耳弱聽。

張栢芝育有3個兒子，其中與前夫謝霆鋒所生的長子Lucas已13歲、次子Quintus下周將11歲。日前張柏芝在內地綜藝節目《讓生活好看》分享媽媽經，透露兒子曾抱怨她「說話太大聲」，對此張柏芝才自曝，其實她有一耳是弱聽。

▲ 張柏芝節目上透露自己有一隻耳弱聽。

張柏芝在節目上表示，自己在兒子的心目中並不是那麼完美，有不少缺點，例如兒子常常說：「媽媽，為什麼你說話那麼大聲？」

對此，張柏芝表示自己不方便向兒子說「其實我有一邊耳朵是弱的，他不知道。」她續指，兒子年紀太小，不想讓他亂想或心疼媽媽，所以從來沒解釋過。

柏芝與兒子的生活點滴：

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事實上，張柏芝不只沒有告訴兒子，過去亦未曾公開提及此事，令不少網友大感驚訝：

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即睇柏芝靚相：

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作為三孩之母，張柏芝表示自己猶如有「三個男朋友」。節目上，她與兒子通話全程用英文對答，同時，她也向大兒子提到，她到了上海參觀一間國際學校，並透露學校很大，雖然大兒子因為邊玩遊戲、邊和媽媽講電話而沒有太多回應，不過張柏芝仍耐心分享。她和孩子的溝通方式就像朋友、談話氛圍輕鬆，也讓外界了解張柏芝尊重孩子的想法。

柏芝分享舊照：

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責任編輯：羅嘉欣