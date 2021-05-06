【減肥謬誤】膝痛減重少吃肉反令肌肉流失　營養師：或影響關節活動加速退化

▲ 註冊營養師周詠苑表示，減重並非要減少進食肉類或蛋白質類食物，若蛋白質攝取不足，可能會令身體肌肉流失，令關節活動受影響。

「平日，我媽最愛逛街市，挽著大包小包回來，然後就動手下廚煲湯。這兩天，她竟主動提議買外賣，似乎是膝關節痛的問題嚴重了；我提議她去看醫生，她總是很抗拒。」Judy問我。

「我認為應先了解她膝關節痛的問題，是屬於退化性骨關節炎，即骨與骨之間作為保護的軟組織因退化而磨蝕，抑或是自身免疫系統出現問題，而導致關節產生慢性發炎、灼痛紅腫的反應。」我說。

▲ 註冊營養師周詠苑提醒，日常飲食中，若蛋白質攝取不足，會令身體肌肉流失；缺乏肌肉的支撐，會影響關節活動能力，加速退化。

Judy憂心地說：「她患的應是退化性關節炎，體型上，她身高比我矮小，體重卻比我高；她四肢相對纖瘦，脂肪卻集中在肚腩位置，所以體重對膝關節的負荷或更大。」

「對！平日宜盡量減少提取重物，可多以購物手拉車代替用手挽，亦應減少上、落梯級及斜路；不過最重要還是注意體重問題，保持健康體重，可減輕身體對膝關節造成的負荷，改善病情。」

Judy歎了一口氣，說：「我也想帶她來見你，她總推搪說不用，說自己平日吃的也是多菜少肉。」

減重也要進食蛋白質食物

「但要緊記，減重並非要減少進食肉類或蛋白質類食物，若蛋白質攝取不足，會令身體肌肉流失；缺乏肌肉的支撐，會影響關節活動能力，加速退化。」我提醒她。

「何謂足夠蛋白質？」

「長者常因牙齒咀嚼能力欠佳，或擔心肉類不利健康，因而會減少進食肉類。但其實，根據成人健康飲食金字塔的建議，每日應進食6至8両蛋白質類食物（包括瘦肉、海鮮、雞蛋、豆類及豆製品），一両份量約等同一個乒乓球大小。」

葡萄醣胺補充劑有用嗎？

「那葡萄醣胺補充劑是否適合服食？」

「葡萄醣胺所聲稱的作用，是幫助增加及修補軟骨組織，它的成分提取自蝦蟹等甲殼類動物，如本身對海鮮類敏感人士不宜服食；它的成效未經研究確實，對改善關節痛的效果因人而異，若服食一段時間並無改善的話，則建議可不用再花上金錢購買，反而應著重減重及適量運動以紓緩病情。」

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水有浮力可紓緩關節壓力

「現在大家都愛行山，但行山並不適合她嗎？有甚麼運動建議？」

「對！游泳是其中一種非常適合的運動，因為水的阻力可有效加強身體肌肉的鍛練；水亦有浮力，可承起體重，減輕關節所受的壓力，比起在地上進行運動更適合；即使不懂游泳，在水中原地踏步，或在泳池來回行走，已是有效的運動方法。」

Judy笑說：「我媽平日只會游乾水！」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）