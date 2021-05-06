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【周末好去處】中環街市活化項目玩錯視打卡牆　法國五月藝術節逢周日有現場表演

休閒消費 12:18 2021/05/06

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中環街巿的「錯視遊樂牆」，一家大細玩推車仔無難度！（圖片：主辦機構提供）

中環街市活化項目，預計將於今年第三季度以「Playground for All」的概念全新亮相，為大家打造一個獨一無二的「遊樂場」。在保育及活化項目首階段正式完工前，中環街市將於5月率先推出「錯視遊樂牆」、「法國五月」藝術節表演及「相『昔』中環」等精采活動，將「親」、「動」、「融」3大主題元素融入其中，為市民帶來獨一無二的新體驗。

「錯視遊樂牆」是位於中環街市2樓連接中半山的24小時行人通道上，設計師利用懷舊街市元素、立體錯視藝術和卡通漫畫對話框，設計3種充滿玩味的互動插畫，為大家帶來嶄新的打卡體驗。

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另外，第29屆「法國五月」藝術節亦在中環街市揭開序幕，為市民帶來風格獨特的法國街頭壁畫藝術及精采現場表演。

居港法國壁畫家及視覺藝術家Elsa Jean de Dieu於即日至9日在中環街市位於皇后大道的入口處繪製精美壁畫，分別以「Playground for All」、「親、動、融」、「至城以心 心之所在」及「人、繁榮、環境」為主題，描繪4張不同年齡、性別、種族的笑臉，希望藉著充滿喜悅的畫面，使中環街市成為一個超越語言障礙、傳遞快樂的「遊樂場」。作品將由即日起至8月期間於入口處展覽，令不同階層的市民可隨時到中環街市近距離感受法國的街頭文化。

表演方面，一連5個周日（5月9日開始至30日）帶來一系列精采演出，包括有長笛、色士風四重奏、踢躂舞及無伴奏合唱等，讓市民體驗藝術帶來的樂趣。

與此同時，為勾起市民大眾對舊中環街市的歷史情懷和回憶，中環街市將於5月舉辦「相『昔』中環」的活動，聯同「香港遺美」專頁向大眾收集有關舊中環街市的照片及獨家回憶。屆時評審團將揀選出一系列精采照片，並於中環街市內公開展示，讓不同年齡的人士都可認識中環街市的故事和歷史點滴。

記者：何小雲

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