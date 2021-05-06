【我的志願】孫仔志願做消防外婆強迫改寫警察　港爸不滿：冇尊重過阿仔選擇

▲ 一名港爸日前在網上討論區發文，指兒子在功課簿上寫下志願當消防員，遭外婆強迫改寫警察。

《我的志願》是小學常見的作文題目，讓小朋友寫下自己的理想職業。日前一名港爸在「香港討論區」發文，指兒子本來在功課簿上寫當消防員的志願，怎料外婆見到後，強行把整篇文章擦掉，要求他將志願改為當警察。港爸得知後大感錯愕，直指婆婆「冇尊重過阿仔選擇」。

外婆擦掉功課強迫重寫

港爸在文中指出，自己每日下班回家之後，都會幫兒子執書包及檢查功課。日前他打開功課簿，見到「本簿俾人擦到花晒」，便向兒子了解因由。兒子指自己本來寫了志願當消防員，但外婆看到後感不滿，表示「消防又易死人工又唔高」，叫他重寫功課。

兒子指自己不願重寫作文，外婆竟趁他玩玩具時把整篇文章擦掉，強迫他將志願改為當警察，更指「你唔寫警察我就擦多次」，兒子只好聽從改寫。

港爸：冇尊重過阿仔選擇

港爸得知事件後感錯愕，直指婆婆「冇尊重過阿仔選擇」，

夾硬改功課，仲要擦走小朋友啲心血，真係唔可以接受。我一直教阿仔要自己諗嘢，但婆婆咁搞法，我驚阿仔之後只會做啲所謂『大人鍾意睇嘅嘢』，呢件事係我唔願意見到嘅。

事後他與妻子討論，妻子認為婆婆可能只是為想教好小朋友，惟他不認同此教導方式，指「想教佢都唔係擦走佢啲功課呀？」。

帖文引來網民熱議，有網民認為婆婆做法太過分：

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責任編輯︰王明芳