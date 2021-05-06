【旅遊氣泡】姚思榮指星港兩地疫情有變　如疫情平穩向下走料旅遊氣泡可如期推行

▲ 旅遊界立法會議員姚思榮認為，由於近日疫情於兩地都有變化，雙方要檢討屬於正常。（經濟日報資料圖片）

本港擬於本月底與新加坡開展旅遊氣泡，惟新加坡當地近日爆發疫情，有外電報道指新加坡政府正評估與香港的旅遊氣泡計劃是否會有潛在變化。旅遊界立法會議員姚思榮認為，由於近日疫情於兩地都有變化，雙方要檢討屬於正常。

旅遊界立法會議員姚思榮今早接受港台《千禧年代》訪問時指，香港確診宗數不多，但變種病毒令外界觀望，新加坡亦有疫情爆發，認為大家都緊張疫情問題，觀望於某程度上是好事；如本土不明源頭個案屬於平穩及向下走，相信5月26日開出專屬班機的機會大。

他相信，旅遊氣泡可如期推行，指兩地均為開放城市，清零有困難，觀望未來數月疫情與現時差不多，故在疫情低位、風險最低的時間開放可以嘗試。就有指新加坡正研究港人到當地需每日病毒檢測，姚思榮直言當地檢測費用貴，檢測費用每次要過千港元，或令旅客對旅遊氣泡抱觀望態度。

他認為，按熔斷機制去決定是否繼續旅遊氣泡較好，否則再觀望的話，可能數個月後情況同現時差不多。他指，旅遊氣泡首兩周主要為商務或私人理由到當地，形容機位緊張，但於疫情變化下，兩地觀望情緒較過去濃厚，機位不及過去緊張，相信票價會慢慢下調。

至於較鄰近的澳門能否加快與港通關，姚思榮稱澳門標準清晰，需要香港「清零」14日始可開始商討通關，認為要求已比去年鬆，標準可以接受，而現時澳門已與內地通關，亦要思考對方顧慮。

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責任編輯：陳正怡