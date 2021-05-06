【DSE歷史科】歷史科卷一再涉日本侵華　提及港人拍抗日英雄電影及內地電影公司來港設廠

▲ 中學文憑試歷史科今日開考，題目提及港人拍抗日英雄電影。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）歷史科今日（6日）開考，去年試題風波被取消的一條中日關係試題，涉及的卷一「歷史資料題」，經過考評局推擬卷機制改善措施、委任教育局專家任「審題委員會」成員後，今年該卷未再就中日關係獨立設問，但涉及「20世紀上半葉的香港」的1條選答題，提供資料描述中國對香港電影業發展的影響，提及上海電影公司在香港設廠，足見「上海電影生產事業對香港的影響」，而香港電影人面對「日本侵華」也發揮「共赴國難」的團結精神，拍攝抗日英雄電影。

歷史科文憑試分為兩份試卷，率先開考的卷一設4題歷史資料題，供考生4選3作答。其中第1題主題為「20世紀上半葉的香港」，資料A為1910年香港永安百貨公司的一幅海報，資料B則是兩則引文，取材自一本歷史書。

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其中引文二提及內地電影公司對港影響，「從1920年代末開始，中國電影漸漸蓬勃，中國電影公司陸續在香港設廠拍攝電影，例如來自上海的一間電影公司於1930年在香港成立聯華影業製片印刷有限公司，設廠生產電影，其時港產粵語片不少是重拍或改編自上海的著名電影，由此可見當時上海電影生產事業對香港的影響。」

該則引文亦提及日戰時期的香港電影業發展，「其後，面對日本侵華，香港電影人也發揮了共赴國難的團結精神，如蔡楚生於1939年在香港拍成《孤島天堂》描述的便是上海孤島人民英雄對抗漢奸的壯烈故事。1941年12月香港淪陷，香港電影生產隨即中斷。」

其中分題b要求考生就資料B推論1930年代香港和內地的關係，分題c則問及，「就反映1900-41年間香港經濟的發展而言，資料A及資料B有多大用處？」要求考生參考上述兩份資料並「就你所知」作答。

另外，第2大題涉及20世紀下半葉的中國，題目問及中國社會主義現代化的主要特色及中國經濟現代化。第3題與第一次世界大戰及其和平協議有關，其中分題要求考生解釋漫畫內容，並問及巴黎和會。第4題則涉及冷戰時期的美蘇關係，提及蘇聯的外交政策。

2020年發生文憑試歷史科試題風波，一條涉及中日關係的題目最終被取消（DQ），該題出現在卷一「歷史資料題」第2題分題，問及「『1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊』你是否同意此說？」，要求考生參考資料作答。其後涉事的考評局歷史科評核發展部經理受壓辭職，考評局亦推出多項擬卷機制改善措施，包括委任教育局課程專家擔任「審題委員會」當然委員。

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記者：馮琪雅