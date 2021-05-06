【行山比賽】全港首個大型網上策略行山賽　一個月內自選時間地點行出人生高峯【附活動詳情】

▲ 「perform百峯」於2021年6月12日至7月11日期間舉辦全港首個大型網上策略行山賽——《香港百峯行2021》。（圖片由活動提供）

香港山頭超過100座，景色也不盡相同。「perform百峯」於2021年6月12日至7月11日期間舉辦全港首個大型網上策略行山賽——《香港百峯行2021》，讓大家以香港百峯創造高度，在一個月內運用策略、勇氣、體能和汗水行出人生高峯。

「perform百峯」更邀請了「神奇小子」曹星如 (Rex)擔任活動大使，曾在職業賽22連勝的曹星如將挑戰8848米高的珠穆朗瑪峰高度，即大約攀越9.2個大帽山，他坦言：「人生路上不會永遠都是平坦大道，總會有起有跌，亦會有遇到困難、迷失及害怕而想放棄的時候。但要欣賞到頂峯最美的風景，唯有堅持、計劃、策略和毅力係致勝之道。」

30日內自行選擇行山路徑

《香港百峯行2021》有別於傳統行山賽，參加者可以在30日內自行選擇行山路徑，再將每次完成的「高度」（EG：Elevation Gained）上載到指定平台，以累積至比賽規定的「高度」。

行山賽分三個組別進行，組別如下：

百峯精英組（Perform Elite）

適合一眾行山愛好者，尤其是喜歡挑戰不同難度的山峯的人士，參加者需介乎18至60歲，並需完成目標4000米高（EG），而首12名達到最高攀升高度的參賽者，更可競逐《香港百峯行2021最高攀升大獎》，獲取豐富獎品。

繽紛組（Fun Walk）

介乎18至60歲，閒時喜歡輕鬆地行山和欣賞美景的人士適合加入個人繽紛組，更可與朋友一同參加，沿途一起享受香港山峯的絕美景色。參加者需達到目標602米高（EG），大約是飛鵝山的高度。

親子組（Family Walk）

適合一家大小，由家長帶領子女組隊參加，透過事前一同計劃適合大家的行山路線，互相鼓勵彼此完成，更可為小朋友訓練意志、策劃及時間管理能力；目標達344米高（EG），約為釣魚翁的高度。家庭組別的家長年齡需介乎18至60歲，而子女則需介乎6至17歲。

《香港百峯行2021》活動詳情

日期：2021年6月12日至7月11日

時間：自訂

地點：自訂

參賽方法：於2021年6月12日凌晨12時至7月11日晚上11:59分期間，在任何時間及地點進行活動，以獲取攀升高度。參加者需要於每個活動的起點及終點與個人號碼共同拍照（截圖必須清晰顯示攀升高度及行走路線，相片必須清晰顯示參加外貌及個人號碼布），每個活動紀錄最少100米攀升高度才作計算。

報名方法請【按此】

上載成績方法請【按此】

比賽組別： 百峯精英組（Perform Elite） 繽紛組（Fun Walk） 親子組（Family Walk） 參加者年齡： 18至60歲 18至60歲 18至60歲 （家長）、6至17歲 （子女） 報名費用： HK$250 HK$150 HK$280 早鳥優惠（5月10-22日） HK$150 HK$100 HK$180 選手包： 大會限定tee恤

號碼布

大會太陽帽

水樽

Raze口罩套裝

嘉士伯無酒精飲料

Anti-Tape運動貼布套裝 (各1份) 大會限定tee恤

號碼布

水樽

Raze口罩套裝

嘉士伯無酒精飲料

Anti-Tape運動貼布套裝 (各1份) 大會限定tee恤x 2

號碼布x 2

大會太陽帽 x 1

水樽x 1

Raze口罩套裝 x 1

嘉士伯無酒精飲料 x 1

Anti-Tape運動貼布套裝 x 1

香港百峯2021最高攀升大獎

參加百峯精英組（Perform Elite）的參賽者有機會得到最高攀升大獎，累積最高攀升高度的首12名參加者第1-3名可獲現金獎HK$3,000、Columbia運動鞋一對、香港百峯行2021賽事獎盃，而第4-12名可獲現金獎HK$1,000。

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責任編輯：王芷瑩