【行山比賽】全港首個大型網上策略行山賽 一個月內自選時間地點行出人生高峯【附活動詳情】
香港山頭超過100座，景色也不盡相同。「perform百峯」於2021年6月12日至7月11日期間舉辦全港首個大型網上策略行山賽——《香港百峯行2021》，讓大家以香港百峯創造高度，在一個月內運用策略、勇氣、體能和汗水行出人生高峯。
「perform百峯」更邀請了「神奇小子」曹星如 (Rex)擔任活動大使，曾在職業賽22連勝的曹星如將挑戰8848米高的珠穆朗瑪峰高度，即大約攀越9.2個大帽山，他坦言：「人生路上不會永遠都是平坦大道，總會有起有跌，亦會有遇到困難、迷失及害怕而想放棄的時候。但要欣賞到頂峯最美的風景，唯有堅持、計劃、策略和毅力係致勝之道。」
30日內自行選擇行山路徑
《香港百峯行2021》有別於傳統行山賽，參加者可以在30日內自行選擇行山路徑，再將每次完成的「高度」（EG：Elevation Gained）上載到指定平台，以累積至比賽規定的「高度」。
行山賽分三個組別進行，組別如下：
百峯精英組（Perform Elite）
適合一眾行山愛好者，尤其是喜歡挑戰不同難度的山峯的人士，參加者需介乎18至60歲，並需完成目標4000米高（EG），而首12名達到最高攀升高度的參賽者，更可競逐《香港百峯行2021最高攀升大獎》，獲取豐富獎品。
繽紛組（Fun Walk）
介乎18至60歲，閒時喜歡輕鬆地行山和欣賞美景的人士適合加入個人繽紛組，更可與朋友一同參加，沿途一起享受香港山峯的絕美景色。參加者需達到目標602米高（EG），大約是飛鵝山的高度。
親子組（Family Walk）
適合一家大小，由家長帶領子女組隊參加，透過事前一同計劃適合大家的行山路線，互相鼓勵彼此完成，更可為小朋友訓練意志、策劃及時間管理能力；目標達344米高（EG），約為釣魚翁的高度。家庭組別的家長年齡需介乎18至60歲，而子女則需介乎6至17歲。
《香港百峯行2021》活動詳情
日期：2021年6月12日至7月11日
時間：自訂
地點：自訂
參賽方法：於2021年6月12日凌晨12時至7月11日晚上11:59分期間，在任何時間及地點進行活動，以獲取攀升高度。參加者需要於每個活動的起點及終點與個人號碼共同拍照（截圖必須清晰顯示攀升高度及行走路線，相片必須清晰顯示參加外貌及個人號碼布），每個活動紀錄最少100米攀升高度才作計算。
報名方法請【按此】
上載成績方法請【按此】
|比賽組別：
|百峯精英組（Perform Elite）
|繽紛組（Fun Walk）
|親子組（Family Walk）
|參加者年齡：
|18至60歲
|18至60歲
|18至60歲 （家長）、6至17歲 （子女）
|報名費用：
|HK$250
|HK$150
|HK$280
|早鳥優惠（5月10-22日）
|HK$150
|HK$100
|HK$180
|選手包：
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(各1份)
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(各1份)
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香港百峯2021最高攀升大獎
參加百峯精英組（Perform Elite）的參賽者有機會得到最高攀升大獎，累積最高攀升高度的首12名參加者第1-3名可獲現金獎HK$3,000、Columbia運動鞋一對、香港百峯行2021賽事獎盃，而第4-12名可獲現金獎HK$1,000。
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責任編輯：王芷瑩