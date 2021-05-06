【為愛減肥】重810磅怕行房壓死妻子　3孩爸爸狂減600磅變型男

▲ 3孩爸爸減去600磅變成型男。

對妻子的愛成為減肥動力！英國一名3孩爸爸，11年前摔傷後因長期在家中休養，缺乏運動令體重一度飆升至368公斤（810磅），嚴重影響到日常生活，而令他下決定心減肥的原因，是擔心「行房會壓死老婆」。經過多年努力控制飲食、做縮胃手術等，最終成功減去270公斤，回復以前的狀態。

據外媒報道，44歲的Paul Tuthill與妻子育有3名子女，在2010年2月，在樓梯上滑倒受傷，導致行走困難，不得不放棄工作在家休養，結果在缺乏運動和不斷進食下，他的體重一路飆升，從原本的105公斤，激增至368公斤。

▲ Paul曾經肥到要坐輪椅，生活無法自理。（Twitter圖片）

性生活消失

他坦言，在體重達到巔峰時，無法自理，需要依靠看護幫忙洗澡、吃飯，輪椅要特別從丹麥訂製，而且因為太肥，不能使用家中的廁所，需要在客廳的馬桶如廁。他和妻子多年來無法在同一張床睡覺，因擔心行房會壓死妻子，性生活從此消失。

他感到非常沮喪，在2017年多次嘗試輕生，

我的腿圍已達到1米，我覺得自己快要死，我是一個破碎的人。妻子不但要照顧我，還要照顧我們的孩子。我看不見擺脫困境的出路，精神陷入困境，每天晚上我都希望自己死去，我覺得自己是家人的負累。

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進行縮胃手術

直至2018年，Paul的姊姊為他提供1.5萬英鎊（約15萬港元）資金援助，讓他接受縮胃手術。Paul開始節食，將每日攝取的卡路里控制在1800卡以下，成功在短短數個月內減掉76公斤，並在同年5月接受縮胃手術。

我從輪椅到助行器，之後用拐杖、手杖，3個月之後就不再需要輔助工具，能再次獨立生活真是太神奇了。

手術後，Paul繼續努力控制飲食，進行物理治療，並保持規律的生活，他還開始踏單車、做運動，保持每個月減掉6公斤，他又於去年進行贅皮去除手術，減去64公斤，目前體重為95公斤，是男性正常體重。

妻子Pauline表示，很開心可以與丈夫一起散步、行山，

我感覺我的丈夫又回來了，我們的關係重新步上軌道，回到以前的狀態。

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責任編輯：王明芳