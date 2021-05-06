【公屋VS私樓】兒子結婚擬1.3萬租屯門新樓　遭父力阻︰有間公屋咪一齊住

▲ 兒子結婚擬1.3萬元租屯門新樓，遭父力勸一齊住公屋。

有說「得公屋得天下」，不過有能力的都想力爭上游，向居屋、私樓進發。近日有網民於網上討論區指出，自己一家四口住320呎公屋，哥哥結婚打算以1.3萬元租屯門新樓，卻遭父親反對，認為「有間公屋咪一齊住」。

父勸迫公屋方便生仔照顧

該網民於周日（2日）在「連登討論區」，以「我老豆都算係公屋廢老嘅代表人物」為題發文，表示他與父母及哥哥住320呎公屋，哥哥結婚欲以1.3萬元，租住鄰近鑼鐵路的屯門新樓一個兩房單位，可是遭到父親阻攔︰

話有間公屋咪一齊入嚟住，生埋仔方便照顧，幾多人恨都恨唔到！

爸爸直指「租新樓扮晒野」，又稱有朋友以8,000元租住荃灣西萬景峰一個兩房單位，其子卻用1.3萬元租屯門單位很戇居。

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樓主講述另一事例，有親戚抽中長沙灣凱樂苑大單位，以公屋換居屋，爸爸嘲笑對方「扮晒野，睇唔起公屋」，亦周圍向人說起此事。有鄰居用30多萬元裝修公屋，他又取笑鄰居。樓主難頂父親︰

佢成日同人講政府最大收入係靠公屋收租，成日鬧廢青大學生嘥佢錢養。

網民斥廢老憎人富貴厭人貧

網民大多批評樓主爸爸是廢老、井底之蛙，留言「自卑以致自大」、「越低水平的人越自我膨漲」、「憎人富貴厭人貧」等，甚至有人勸樓主早日離開這個家庭，以免被父親影響。不過，亦有網民認為「住公屋得天下」、「知足常樂，有得住算好」。點擊看更多網民意見︰

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公屋悲慘故事︰自小做廳長

此外，有網民道出他的悲慘故事，表示自己家住200呎、70年代最舊式的公屋。他自出生到現在都做「廳長」，感嘆︰

屋企講句嘢大聲啲，隔離左右鄰居都聽到，成間屋一間房都冇，仲要屈埋4個人住。

另一名網民稱家有一廢老，爸爸每早凌晨5時嘈醒全屋要返工的家人，卻在大家返工後自己睡午覺，大呻「戥我阿媽可憐，嫁錯個咁嘅人」。

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責任編輯：王明芳