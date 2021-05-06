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【盼你賞面】姜皓文曾想推演《翠絲》　感激老闆古天樂給予信心

娛樂 12:49 2021/05/06

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在香港開電視節目《盼你賞面》內，楊盼盼既親自下廚煮菜，又與電影界好友相聚分享工作點滴！最新一集《盼你賞面》邀請姜皓文任嘉賓，期間楊盼盼還炮製「上海雙冬」款待「黑仔」，令姜皓文食指大動，讚口不絕。

席上，楊盼盼表示對姜皓文主演的電影《翠絲》感興趣，不過姜皓文卻表示最初因擔心應付不到角色，曾泛起推戲念頭。

他說：「初初聽到有啲驚，驚自己處理不到，畢竟要做女人，驚Handle不到，有少少想推（角色），後來聽到監製安排了好多跨性別人士同我傾偈，知道好多他們的故事同聲音，覺得這些故事、聲音要多點讓人知，反而變得幾有意思，於是嘗試接觸多些跨性別人士，聽更多他們的故事，所以有信心去演這個故事（電影）。」

為演好《翠絲》此角色，姜皓文表示除跟老師學穿高踭鞋行路外，還犧牲色相把全身的毛剃掉，他直言電影出來效果很好，亦很喜歡該角色，希望有機會的話可以再演多次。

多謝老闆古天樂提點

入行多年，姜皓文憑作品《拆彈專家》勇奪香港電影金像獎最佳男配角、《翠絲》亦獲提名最佳男主角，對於入圍的心情。

姜皓文笑言：「初初從來未接觸過，有少少入圍，已經沖昏頭腦，平常心是假的，去到文化中心那一刻會好緊張，之前是如此，但現在有任何入圍，會覺得是彩數，始終可遇不可求，能夠入圍當中咗獎。」

此外，在節目中，姜皓文大讚老闆古天樂，感激對方的幫助，他說：「老闆幫我好多，又點醒了我好多，好多時給予我好大信心。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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