【危險斜坡】元朗3名司理未有遵循危險斜坡修葺令　各判罰2萬元

▲ 屋宇署早前向負責管理祖堂的三名司理提出檢控，三人上周獲料向罰2萬元。（經濟日報資料圖片）

元朗私人地段的兩幅斜坡及一幅擋土牆，早前獲屋宇署發出危險斜坡修葺令，惟土地擁有人並無於合理時限內跟進受完成工程，署方遂向負責管理祖堂的三名司理提出檢控，三人上月30日於屯門裁判法院被定罪，各罰款2萬元。

案情指，元朗私人地段的兩幅斜坡及一幅擋土牆，共長約90米，高度約5至6米不等，因應斜坡及擋土牆或變得危險，屋宇署遂向有關土地擁有人發出危險斜坡修葺令，要求在命令發出日期起計2個月內，委任一名認可人士及一名註冊岩土工程師，統籌及監督按照獲屋宇署批准的補救工程建議，並須於7個月內完成有關工程。

有關土地擁有人曾委任認可人士及註冊岩土工程師跟進，惟有關被委任人士未能於合理時限內完成所須的工程，署方不斷重複發出催辦通知書；惟該認可人士名字及後從認可人士名冊中刪除，而土地擁有人並無委任另一人繼續跟進工程。

屋宇署遂因負責管理祖堂該幅土地的3名司理，未有遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的危險斜坡修葺令，上周於屯門裁判法院被定罪及罰款合共6萬元。該署會繼續就未獲遵從的危險斜坡修葺令採取執法工作，以保障公眾安全。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡