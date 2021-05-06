【明星扮靚】8招簡易動作操出人魚線　凍齡靚媽黎姿親自示範瘦身操

▲ 8招簡易動作操出人魚線，凍齡靚媽黎姿分享瘦身操。

改名為馬黎珈而的黎姿一向是凍齡女神的代表，現年49歲的她身為三女之母，樣貌身型仍保養得宜。昨日（5月5日），黎姿在小紅書上載短片，分享平日在家練習的瘦身操，教網民如何用8招練出人人豔羨的人魚線。

凍齡女神黎姿雖然已退出幕前，專心照顧家庭，教育三位愛女之餘還幫弟弟管理醫學美容公司，可說是全能女神。最厲害的是，黎姿即使多忙碌，仍能把美貌和身材保養得非常之好，有時更新近照時，更流露出少女味道，完全沒有歲月的痕跡。

【明星扮靚】李嘉欣罕有Bra Top上陣騷身材 大美人兩招瘦身成凍齡港姐【多圖】

▲ 黎姿完全不像49歲。（Facebook圖片）

黎姿公開凍齡心得

黎姿一向非常大方，之前曾經在社交網站分享她的護膚方法，最近她「轉戰」內地平台小紅書，不知不覺已經儲下了近45萬的粉絲。

昨日黎姿在小紅書上載了一段約一分鐘的影片，教大家如何保持像她一樣的曼妙身材。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

黎姿寫道：「即使假期也不要偷懶哦！今天分享幾個在家也能做的運動。」影片中穿上藍色運動套裝的黎姿大騷纖腰，小腹上的腹肌和人魚線線條若隱若現。

黎姿在影片中示範了8個動作

1. 平板支撐側轉體 慢速均速 10次

做好平板動作，臀部升高，盤骨慢慢地向右邊移動，回頭原來姿勢，再往左邊擺動，左右來回一躺算一次。

▲ （影片截圖）

2. 側平板掌抬髖-右側 慢速均速 10次

做側面平板姿勢，前臂平放地上，髖骨向天上再往地下擺動。

▲ （影片截圖）

3. 側平板掌抬髖-左側 慢速均速 10次

動作同上，但換個方向。

▲ （影片截圖）

4. 剪刀式踢腿 慢速均速 10次

平躺地上，頭部、雙手離地，雙腿交叉擺動慢慢升高，達最頂端後慢慢回落，雙腿要保持離地。

▲ （影片截圖）

5. 直腿單車捲腹 慢速均速 10次

同樣平躺地上，雙手抱頭，雙腿作踏單車狀，手肘交替輕碰雙膝。

▲ （影片截圖）

6. 抬腳觸足捲腹 慢速均速 10次

坐在地上，雙腿抬起，雙手放在雙腿兩側，捲曲腹部更雙手觸及腳腕為之一下動作。

▲ （影片截圖）

7. 仰臥交替抬腿 慢速均速 10次

平躺地上，頭部和雙手離地，兩腿伸直，交替抬高。

▲ （影片截圖）

8. 直腳觸足捲腹 慢速均速 10次

跟上一動作類似，但雙腿持續向天上伸直，雙手交替地觸碰雙腳達捲腹效果。

▲ （影片截圖）

黎姿表示：「每組運動總共有8個動作，每個動作10次，每做完一組休息30秒，繼續重覆下一組，每天緊持做3組，對瘦腿和瘦腹部都有很好的效果。連續堅持一個月，你也可以有人魚線！快和我一起練起來吧！」

同場加映：何泳芍訪問