  • 27°C
香港時間 : 2021506日 (週四) 16:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】8招簡易動作操出人魚線　凍齡靚媽黎姿親自示範瘦身操

娛樂 14:22 2021/05/06

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

8招簡易動作操出人魚線，凍齡靚媽黎姿分享瘦身操。

改名為馬黎珈而的黎姿一向是凍齡女神的代表，現年49歲的她身為三女之母，樣貌身型仍保養得宜。昨日（5月5日），黎姿在小紅書上載短片，分享平日在家練習的瘦身操，教網民如何用8招練出人人豔羨的人魚線。

凍齡女神黎姿雖然已退出幕前，專心照顧家庭，教育三位愛女之餘還幫弟弟管理醫學美容公司，可說是全能女神。最厲害的是，黎姿即使多忙碌，仍能把美貌和身材保養得非常之好，有時更新近照時，更流露出少女味道，完全沒有歲月的痕跡。

【明星扮靚】李嘉欣罕有Bra Top上陣騷身材　大美人兩招瘦身成凍齡港姐【多圖】

黎姿完全不像49歲。（Facebook圖片）

黎姿公開凍齡心得

黎姿一向非常大方，之前曾經在社交網站分享她的護膚方法，最近她「轉戰」內地平台小紅書，不知不覺已經儲下了近45萬的粉絲。

昨日黎姿在小紅書上載了一段約一分鐘的影片，教大家如何保持像她一樣的曼妙身材。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

黎姿寫道：「即使假期也不要偷懶哦！今天分享幾個在家也能做的運動。」影片中穿上藍色運動套裝的黎姿大騷纖腰，小腹上的腹肌和人魚線線條若隱若現。

黎姿在影片中示範了8個動作

1. 平板支撐側轉體 慢速均速 10次

做好平板動作，臀部升高，盤骨慢慢地向右邊移動，回頭原來姿勢，再往左邊擺動，左右來回一躺算一次。

（影片截圖）

2. 側平板掌抬髖-右側 慢速均速 10次

做側面平板姿勢，前臂平放地上，髖骨向天上再往地下擺動。

（影片截圖）

3. 側平板掌抬髖-左側 慢速均速 10次

動作同上，但換個方向。

（影片截圖）

4. 剪刀式踢腿 慢速均速 10次

平躺地上，頭部、雙手離地，雙腿交叉擺動慢慢升高，達最頂端後慢慢回落，雙腿要保持離地。

（影片截圖）

5. 直腿單車捲腹 慢速均速 10次

同樣平躺地上，雙手抱頭，雙腿作踏單車狀，手肘交替輕碰雙膝。

（影片截圖）

6. 抬腳觸足捲腹 慢速均速 10次

坐在地上，雙腿抬起，雙手放在雙腿兩側，捲曲腹部更雙手觸及腳腕為之一下動作。

（影片截圖）

7. 仰臥交替抬腿 慢速均速 10次

平躺地上，頭部和雙手離地，兩腿伸直，交替抬高。

（影片截圖）

8. 直腳觸足捲腹 慢速均速 10次

跟上一動作類似，但雙腿持續向天上伸直，雙手交替地觸碰雙腳達捲腹效果。

（影片截圖）

黎姿表示：「每組運動總共有8個動作，每個動作10次，每做完一組休息30秒，繼續重覆下一組，每天緊持做3組，對瘦腿和瘦腹部都有很好的效果。連續堅持一個月，你也可以有人魚線！快和我一起練起來吧！」

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】
11:58 2020/11/24
【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
12:31 2021/01/12
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
【三代同堂】83歲公公教孫女畫國畫做善事　黎姿視老父為榜樣︰活到老學到老
18:01 2021/03/30
【三代同堂】83歲公公教孫女畫國畫做善事　黎姿視老父為榜樣︰活到老學到老
【明星理財】49歲靚媽黎姿做生招牌創護膚品牌　夥瑞士專家開發白松露護膚延續青春
13:54 2021/04/12
【明星理財】49歲靚媽黎姿做生招牌創護膚品牌　夥瑞士專家開發白松露護膚延續青春
【孝順女神】黎姿三代同堂遊主題公園　歷家庭巨變終守得雲開：滿滿幸福感
10:32 2021/04/13
【孝順女神】黎姿三代同堂遊主題公園　歷家庭巨變終守得雲開：滿滿幸福感

你可能感興趣

【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】
11:58 2020/11/24
【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
12:31 2021/01/12
【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法
【三代同堂】83歲公公教孫女畫國畫做善事　黎姿視老父為榜樣︰活到老學到老
18:01 2021/03/30
【三代同堂】83歲公公教孫女畫國畫做善事　黎姿視老父為榜樣︰活到老學到老
黎姿 娛樂人物職業 演員 凍齡 Keep Fit 運動 減肥 電影 電視劇 爸媽心聲

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等