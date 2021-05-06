【酒精致癌】一飲酒就臉紅缺乏代謝酒精酵素　醫生：日飲2杯紅酒患食道癌風險增100%

▲ 一飲酒就臉紅的人士，患癌風險增加。

一飲酒就臉紅代表酒量好？台灣有外科醫生指出，飲酒容易臉紅的人，代謝酒精能力差，體內缺乏了某種重要酵素，增加患癌風險，飲用過量，患食道癌機率更會增加100%。

缺乏重要酵素 無法代謝致癌物

台灣外科醫生江坤俊在節目《健康2.0》指出，一飲酒就臉紅的人，因為缺乏代謝酒精的重要酵素「乙醇去氫酶」，導致代謝酒精能力差，增加患癌風險。

酒精代謝情況是怎樣的？江醫生解釋，酒精即是「乙醇」，要先被代謝為「乙醛」（致命毒素）後，再被代謝成「乙酸」。若缺乏「乙醇去氫酶」，酒精就就無法由「乙醛」代謝成「乙酸」。

乙醛對人體傷害可以很大，是一種十分毒的致癌物，若在人體積聚，會令附近血管擴張，以致一飲酒就會臉紅，並出現噁心、嘔吐等不適情況，比別人較為嚴重。更要留意的是，乙醛可引發癌症，世界衛生組織的國際癌症研究所已把乙醛列為「一級致癌物」。

日飲逾30克純酒精 患癌風險大增

江醫生指出，若缺乏代謝酒精的酵素「乙醇去氫酶」的人士，每天飲用超過30克純酒精，即等同2杯紅酒的份量，患食道癌的風險將增加100%，患頭頸癌風險增50%，患口腔癌的機率亦將大幅增加。

為何飲酒會導致罹患上消化道癌症的風險增加？他解釋，由於口腔內細菌可將酒精「乙醇」轉化成「乙醛」，若缺乏「乙醇去氫酶」把乙醛轉換，就會在上消化道積聚，增加患癌風險。

負責代謝酒精的「乙醇去氫酶」除了可代謝乙醛，對心血管也有保護作用，否則患腦退化症、心血管疾病的風險將大幅增加。缺乏「乙醇去氫酶」與人種及地域的差異有關，在台灣則高達47%人口缺乏「乙醇去氫酶」，並不適合飲酒。醫生提醒，無論是否這種酵素，也不宜過量飲酒。

解酒迷思

醫學會會長蔡堅早前接受TOPick訪問時指，「解酒」是錯誤的概念，因酒精進入身體後，不能喝其他飲品將毒素解除。不過，飲酒之前進食或喝奶，的確可減慢胃部吸收酒精。他表示，過量飲酒會引致嘔吐，如不清醒下嘔吐有可能引致肺炎；如喝得太多太急，更會酒精中毒，影響腦、胃、胰臟等，嚴重可致死亡，因此建議市民盡量少喝酒，又提醒酒後切勿駕駛。

尚有其他解酒常見問題，TOPick綜合藥劑師的意見，列出以下建議：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不同酒類易醉程度

註冊營養師李淑玶早前受訪時，拆解不同酒類的酒精及易醉程度。她指出，易醉程度是判斷於飲用量及飲品的酒精含量，所以在飲用同1份量下，酒精含量愈高就愈易醉，所以易醉程度由高至低的排序是：

威士忌、伏特加（酒精约40%）

日本清酒、梅酒（酒精约15-16%）

香檳、红酒、白酒（酒精含量約12%）

啤酒、果酒（酒精含量约5%）

她表示，但亦有研究指出宿醉嚴重程度可因酒精飲品裡所含的「同屬物」(congeners, 一種在製酒發酵過程中產生的副產品）多與少而不同。同屬物含量愈高，酒精飲品顏色就愈深，有可能加重宿醉情況。

同場加映：【活得健康啲】西蘭花番薯容易引致胃部脹痛 一文睇清胃痛人士忌吃的食物

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣