  • 28°C
香港時間 : 2021506日 (週四) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子離島遊】坪洲一日親子遊寧靜小島探秘　環島路線8大必去景點打卡吃喝放電

親子好去處 13:38 2021/05/06

分享：

熱門 李明蔚 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

坪洲一日親子遊寧靜小島探秘，環島路線8大必去景點打卡吃喝放電。

坪洲是一個「鬧市」中的寧靜小島，因為位處大嶼山和港島之中。親子KOL Miss Swan Swan在Facebook專頁「Little twin stars龍鳳寶寶」發帖，趁著周末假期帶同龍鳳孖胎到離島坪洲遊玩，在寧靜小島上探秘，尋找8大必去景點，打卡吃喝放電。

周末到坪洲一日遊。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第一站︰文青café

Miss Swan Swan一家先到Island Table Grocer Café享用午餐，最愛到文青Cafe食蛋糕、喝咖啡的她終於可以扮文青。她大讚該店食物質素不錯，「尤其肉醬千層意粉不會感到太膩。」她在用餐時已見有人在門外排隊，建議中午12時前到坪洲，可先食午餐再四周遊玩。

文青Cafe享用午餐。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第二站︰南乳芝麻餅店（麵包舖）

尋找坪洲名物——南乳芝麻餅，非常鬆化可口。

南乳芝麻餅。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第三站——秘密花園

最美打卡點秘密花園。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

秘密花園以前是牛皮廠，製作皮類製品，佔地約4萬餘呎。現時是三級歷史古蹟，活化成一個藝術花園，四周充滿由不同廢物製成的藝術品，「仲有烏龜同魚睇，小朋友睇得好開心」。Miss Swan Swan當日穿過秘密花園後，在另一個門口遇見有島民舞獅，小朋友第一次看舞獅，相當興奮。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

第四站︰東灣沙灘

穿過秘密花園後就到達東灣沙灘，小朋友可以在沙灘上玩沙看海，但由於沙灘上完全沒有樹蔭，萬里無雲，炎熱天氣令他們玩耍一會後便重回小巷內閒逛。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

第五站︰茶屋達磨

炎熱天氣令Miss Swan Swan忍不住購買飲品消暑，享用抹茶鮮奶、熱情果茶及焙茶法式燉蛋後，休息一會後再出發遊玩。她提醒，該店只有門外有木櫈。

天氣太熱，要喝冰凍飲品消暑。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第六站︰仙姊廟

接著，沿著海邊行去仙姊廟，在小山坡上，外形特別。Miss Swan Swan表示，仙姊廟是香港僅餘兩間保留拜七姐習俗的古廟之一，據聞求子相當靈驗，「不過我2個夠晒數。」

據聞求子相當靈驗的仙姊廟。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

第七站︰大利島

走過坪利路到對面的大利島，沿途景色優美，遠處還能清楚看見愉景灣，海上還有好多水母。而走到坪利路的最右方有個小沙灘，有樹蔭遮擋，非常適合小朋友玩沙。另外，島上居民在沙灘上放置一些舊玩具及車呔製成的鞦韆，「用嚟打卡都唔錯，但自行判斷俾唔俾小朋友玩，因始終有點殘舊。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

第八站︰坪洲遊樂場

最後，Miss Swan Swan一家到碼頭附近的海邊遊樂場遊玩，雖然遊樂場沒有特別之處，但喜愛遊樂場的孩子卻非常開心。

遊樂場放電。（Little twin stars龍鳳寶寶 Facebook）

Miss Swan Swan表示，坪洲碼頭除了可乘搭船返回中環外，還可以搭船到愉景灣，船程只需10分鐘。他們一家最後選擇到愉景灣享用晚餐，結束離島一日遊。

文章及相片獲「Little twin stars龍鳳寶寶」授權

同場加映：帶4歲女行山走過超過40條山徑　領隊爸爸：藉行山教女珍惜大自然

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【周末放電】親子遊大棠3大本地農莊　即摘即食當造士多啤梨+騎馬滑草【內附詳情】
00:09 2021/03/06
【周末放電】親子遊大棠3大本地農莊　即摘即食當造士多啤梨+騎馬滑草【內附詳情】
【親子山遊】深井親子遊尋找世外桃源　免費隱世農莊看紫色蓮花紅蜻蜓
15:40 2021/03/31
【親子山遊】深井親子遊尋找世外桃源　免費隱世農莊看紫色蓮花紅蜻蜓
【親子遊】馬灣寧靜小島行山找隱世沙灘　平行時空看歷史古蹟感受漁村風情
17:18 2021/04/20
【親子遊】馬灣寧靜小島行山找隱世沙灘　平行時空看歷史古蹟感受漁村風情

你可能感興趣

【周末放電】親子遊大棠3大本地農莊　即摘即食當造士多啤梨+騎馬滑草【內附詳情】
00:09 2021/03/06
【周末放電】親子遊大棠3大本地農莊　即摘即食當造士多啤梨+騎馬滑草【內附詳情】
【親子山遊】深井親子遊尋找世外桃源　免費隱世農莊看紫色蓮花紅蜻蜓
15:40 2021/03/31
【親子山遊】深井親子遊尋找世外桃源　免費隱世農莊看紫色蓮花紅蜻蜓
【親子遊】馬灣寧靜小島行山找隱世沙灘　平行時空看歷史古蹟感受漁村風情
17:18 2021/04/20
【親子遊】馬灣寧靜小島行山找隱世沙灘　平行時空看歷史古蹟感受漁村風情
家庭關係 好去處 親子活動 愉景灣 香港 文娛藝術 離島

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等