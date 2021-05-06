【醉美的一課】2021年奧斯卡最佳國際電影得主　導演藉電影紀念車禍逝世女兒

▲ 《醉美的一課》

早前勇奪第93屆奧斯卡金像獎榮獲「最佳國際電影」的《醉美的一課》（Another Round），在上星期優先場反應熱烈，今日（5月6日）在香港正式上映。

《醉美的一課》導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）在奧斯卡金像獎台上領獎時說：「這是一部關於放棄控制生命的電影，因為我也失控了。感謝妻子幫我度過這個難關。」

事因湯瑪士溫德堡的女兒Ida在2019年因為車禍逝世，正正在《醉美的一課》拍攝第4天，因此導演特意把這部電影獻給女兒，在台上致辭時更一度哽咽。同時他非常感謝電影中的男主角麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）：「你在電影中獻出了最好的，不只是為了這部電影，更是為了我的女兒，我永誌不忘。」

據媒體報導，本來《醉美的一課》會有女兒Ida首次演出，更選址在她的高校拍攝。當時她在非洲旅行時收到父親的劇本後，表示愛不釋手。不幸在拍攝的第4天，卻突然傳來惡耗。

湯瑪士溫德堡接到從比利時撥來的來電，告知女兒 Ida 與前妻在前往巴黎的高速公路上遇到意外，19歲女兒當場死亡。電影拍攝煞停。

「我的生命被摧毀了。」導演在訪問中提到女兒逝世令他大受打擊，但同時在這場災難中，他幻想女兒會怎樣對待這件事。他講道：「她會很討厭 (自己的死令電影煞停)，所以我們決定不如把這部電影獻給她，這是我們唯一可以做的事。她在這部電影之中，她在這部電影的每一分鐘。」

至於男主角麥斯米基辛：「《醉美的一課》由始至終都是一部講熱愛生命的電影，但正正因為這件悲劇，電影中熱愛生命的程度昇華至一個我們始料未及的位置。」